Bakan Soylu 'bu uygulamayı indirin' demişti... UYUMA kıskıvrak yakalattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu 'bu uygulamayı indirin' demişti... UYUMA kıskıvrak yakalattı
GeriGündem Bakan Soylu 'bu uygulamayı indirin' demişti... UYUMA kıskıvrak yakalattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
05.02.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Bakan Soylu 'bu uygulamayı indirin' demişti... UYUMA kıskıvrak yakalattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Soylu 'bu uygulamayı indirin' demişti... UYUMA kıskıvrak yakalattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz ay uyuşturucuyla mücadele için 'UYUMA' uygulamasını tanıtarak her anne babanın bu uygulamayı mutlaka indirmesini istemişti. Denizli’de narkotik polisi, cep telefonuna indirilen ‘UYUMA’ uygulamasına gelen bir ihbarı değerlendirerek, uyuşturucu satıcılarını kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen iki zanlıya gelen ekmeğin arasından da uyuşturucu çıktı. 

İçişleri Bakanlığı tarafından sokak satıcılarıyla mücadeleye vatandaş gözetimini ve katkısını sağlamak amacıyla 26 Eylül 2018 tarihinde başlatılan, UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu) ihbar projesi uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına katkı sağlıyor. Appstore, playstore programları üzerinden indirilerek cep telefonlarına kurulumu yapılan UYUMA ile Denizli Emniyet Müdürlüğüne yapılan uyuşturucu ihbarının değerlendirilmesi sonucunda filmleri aratmayacak bir operasyon gerçekleştirildi. 

Uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine hızla bölgeye giden Denizli Emniyet Müdürlüğü Nartokim ekipleri, sokak satıcılarından uyuşturucu madde temin eden 5 kişiyi kıskavrak yakaladı. Uyuşturucu maddelere el konuldu. Hemen ardından şahısların uyuşturucu temin ettiği adrese baskın düzenleyen Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satışa hazır halde paketlenmiş 42 gram eroin maddesi ele geçirdi. 2 uyuşturucu satıcısı göz altına alındı. 

Bakan Soylu: " 'Uyuma' isimli aplikasyonla vatandaşlar uyuşturucu ile ilgili durumları bildirebilecek
daha fazla video için



ADLİYEYE GELEN EKMEKTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

‘Uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan adli mercilere sevk edilen iki şahsın adliye binasında işlemleri devam ederken M.E. isimli üçüncü şahıs tarafından şüphelilere ekmek arası yiyecek getirildi. Yapılan kontrolde ekmek arası yiyeceğin içinde 2 adet suboxone hap ile 0,5 gram sentetik kannobinoid maddesi bulundu. M.E. isimli şahıs da olayla bağlantılı olarak yakalandı. ‘Uyuşturucu madde ticareti’ yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Zehir tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri il merkezinde yabancı uyruklu şahısların kullandığı bir aparta da operasyon düzenledi. İkamet içerisine gizlenen 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 

RÖNTGEN ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen bir diğer çalışmada ise elde ettikleri istihbari değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, temin ettiği uyuşturucu maddeleri yutma yöntemiyle Denizli’ye getiren bir şahsı yakaladı. O.R. isimli yabancı uyruklu şahsın şeffaf poşetlere sararak yuttuğu 5 poşet halindeki uyuşturucu maddeler adli makamlarca yaptırılan sağlık kontrollerinde radyoloji çekimiyle görüntülendi. Hastanedeki tıbbi müdahale ile şahsın yuttuğu 2,5 gram eroin maddesi çıkartıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. 

Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde suçlarıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 87 gram eroin maddesi, 159 gram metamfetamin maddesi, 10 miligram likit-4 gram kubar esrar maddesi, 1 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen 17 şüphelinin tamamı tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanıcısı 27 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Yarın Bahçeli ile görüşeceğim'

Kargo şubesinde dönerci eşten infaz

Metrobüste 'astronot' şaşkınlığı

Köpeğe tecavüz etmek istedi, mahalleli tekme tokat dövdü