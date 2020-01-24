MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'ın iddialarına cevap: Asılsız, iftira niteliğinde
GeriGündem Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'ın iddialarına cevap: Asılsız, iftira niteliğinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 24.01.2020 - 15:03,Son Güncelleme:/

Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'ın iddialarına cevap: Asılsız, iftira niteliğinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'ın iddialarına cevap: Asılsız, iftira niteliğinde

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın kendisine yönelik et döner işine girdiği iddialarıyla ilgili, "Söz konusu kişinin hakkımdaki iddialarını ispatlamaması ve düzeltmemesi halinde avukatlarım aracılığı ile hukuki süreci başlatacağımı kamuoyuna beyan ederim" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sosyal medya hesabından kendisi ile ilgili et döner işine girdiği ve bu döner restoran zincirinin İş-Kur üzerinden eleman aldığına ilişkin paylaşımda bulunduğunu belirtti. Pakdemirli, Tanal'ın kamuoyu nezdinde şahsı hakkında küçük düşürücü ve itibar suikastı yapan iddialarda bulunduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"​Bu iddialar tamamen asılsız, mesnetsizdir, iftira niteliğindedir. Bunlar tamamen, kamuoyuna yönelik 'çamur at izi kalsın' mantığıyla yapılan iddialardır. İddia makamı iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Söz konusu kişinin hakkımdaki iddialarını ispatlamaması ve düzeltmemesi halinde avukatlarım aracılığı ile hukuki süreci başlatacağımı kamuoyuna beyan ederim."

Bakan Bekir Pakdemirli'den önemli açıklamalar
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle