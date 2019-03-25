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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.03.2019 - 18:28, Son Güncelleme:

Bakan Kurum: Beylikdüzü'nde ne yaptın ki İstanbul'da yapasın

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Bakan Kurum: Beylikdüzü'nde ne yaptın ki İstanbul'da yapasın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerine dair, "Yakuplu'da, burada 5 sene belediye başkanlığı yapmış, burada çöp dağlarını bırakıp gitmiş. Bir tane kentsel dönüşüm projesi yapmamış, vatandaşın mülkiyet problemlerini çözmemiş. Belediye başkanı şimdi çıkıyor büyükşehire aday oluyor. Sen Beylikdüzü'nde ve Yakuplu'da ne yaptın ki İstanbul'da yapasın. Burada yaptıkların ortada." dedi.

Kurum, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yakuplu özelinde Beylikdüzü'ndeki tapu sorununa dikkati çeken Kurum, "Bu mahallemizde sosyal donatı eksikliği var. Altyapı eksikliği var. İstanbul’un göbeğinde, en önemli yerinde vatandaşlarımıza bu imkanlar maalesef tanınmamış. Bunun tanınmamasının belli nedenleri var. Bunlara bakınca yerel yönetimin bu bölgede vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmemesidir." diye konuştu.

Kurum, kentsel dönüşüm süreciyle alakalı Yakuplu'da vatandaşların mülkiyet problemlerinin çözülmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sosyal donatı ihtiyacının giderilmesine yönelik hiçbir proje geliştirilmemiştir. Yakuplu'da, burada 5 sene belediye başkanlığı yapmış, burada çöp dağlarını bırakıp gitmiş. Bir tane kentsel dönüşüm projesi yapmamış, vatandaşın mülkiyet problemlerini çözmemiş belediye başkanı şimdi çıkıyor büyükşehire aday oluyor. Sen Beylikdüzü'nde ve Yakuplu’da ne yaptın ki İstanbul'da yapasın. Burada yaptıkların ortada. Çıkmış Kartal'da millete sesleniyor. Ben de Beylikdüzü'nden, belediye başkanlığı yaptığı yerden sesleniyorum. Sen burada ne yaptın, kaç tane tuğlayı üst üste koydun? Hangi kentsel dönüşüm projesini yaptın, hangi altyapıyı, hangi sosyal donatıyı bitirdin de vatandaşa hizmet sundun?"

AK Parti iktidarları döneminde altyapı ve konut alanında yapılanları anımsatan Kurum, "Kartal'da 21 canımız gitti. O alanda bugün temel atıyoruz temel. Bu işler boş lafla dış konuşmakla olmuyor. İcraatla oluyor." dedi.

Kurum, sosyal konut projesi hakkında bilgiler verdiği konuşmasında, İstanbul başta olmak üzere bütün vatandaşların deprem riskinden kurtulması için çalıştıklarını söyledi.

İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm projelerini hatırlatan Kurum, tüm bu süreçlerin vatandaşla el ele gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kurum'a vatandaşla buluşmasında AK Parti'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık da eşlik etti.

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