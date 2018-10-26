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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.10.2018 - 20:36, Son Güncelleme:

Bakan Gül: Türkiye olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır hem yetkindir

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Bakan Gül: Türkiye olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır hem yetkindir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AK Parti Genel Merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, öldürülen Suudi Gazeteci Kaşıkçı ile ilgili "Türkiye olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır. Hem yetkindir. Bu nedenle soruşturmanın da yargılanmanın da en adil bir şekilde sonuçlanması açısından bütün uluslararası kamuoyu dünya kamuoyu da bunu beklemektedir. Suudi yetkililerin bu talebe olumlu cevap vereceklerini düşünüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Gül "Türkiye olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır. Hem yetkindir.bu nedenle soruşturmanın da yargılanmanın da en adil bir şekilde sonuçlanması açısından bütün uluslararası kamuoyu dünya kamuoyu da bunu beklemektedir. Suudi yetkililerin bu talebe olumlu cevap vereceklerini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek, kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığı'ndan iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek, Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Adalet Bakanlığı, bugün savcılık talepnamesini ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırdı.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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