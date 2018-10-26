Bakan Gül: Türkiye olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır hem yetkindir
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AK Parti Genel Merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, öldürülen Suudi Gazeteci Kaşıkçı ile ilgili "Türkiye olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır. Hem yetkindir. Bu nedenle soruşturmanın da yargılanmanın da en adil bir şekilde sonuçlanması açısından bütün uluslararası kamuoyu dünya kamuoyu da bunu beklemektedir. Suudi yetkililerin bu talebe olumlu cevap vereceklerini düşünüyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Gül "Türkiye olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır. Hem yetkindir.bu nedenle soruşturmanın da yargılanmanın da en adil bir şekilde sonuçlanması açısından bütün uluslararası kamuoyu dünya kamuoyu da bunu beklemektedir. Suudi yetkililerin bu talebe olumlu cevap vereceklerini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek, kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığı'ndan iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek, Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Adalet Bakanlığı, bugün savcılık talepnamesini ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırdı.
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