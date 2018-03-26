Bakan Fakıbaba ve Eroğlu telefonda böyle pazarlık yaptı

Suruç Ovasına su bırakılmasını isteyen Bakan Fakıbaba, Bakan Eroğlu’ndan suyu bıraktırmasını istedi. Fakıbaba, görüntülü olarak görüştüğü Eroğlu’na gerekirse çiftçinin borcunun alacakları desteklemelerden kesilebileceğini söyledi.

ÇİFTÇİLER SUYUN BIRAKILMASINI İSTEDİ

Hafta sonunda çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suruç ilçesinde çiftçilerin sıkıntılarını dinledi. Bakan Fakıbaba, sokakta görüştüğü çiftçilerin su talebine duyarsız kalmadı. Çiftçiler, ekinlerinin kuruduğunu iddia ederek Bakan Fakıbaba’dan DSİ’ye ait kanallardan Suruç Ovasına su bırakılmasını istedi.

İKİ BAKAN TELEFONDA SU PAZARLIĞI YAPTI

Cep telefonuyla Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile görüntülü olarak görüşen Bakan Fakıbaba, Suruç Ovasına kanallardan su bırakılmasını istedi. Ovaya su verildiği takdirde çiftçilerin desteklemelerini tutacağını ve borçları bu şekilde ödeyebileceğini söyleyen Bakan Fakıbaba, hafta içinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte kendisini ziyaret edeceğini belirtti. Bakan Eroğlu ise Bakan Fakıbaba’nın talebini geri çevirmeyerek gerekeni yapacağını söyledi. Her iki bakandan da söz alan çiftçiler büyük bir mutluluk yaşayarak dakikalarda alkış çaldı.