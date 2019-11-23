Bakan Ersoy: Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Ersoy: Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı
GeriGündem Bakan Ersoy: Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
23.11.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Bakan Ersoy: Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Ersoy: Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kapadokya Alan Başkanlığı'yla birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren bir kesim var. Bu kesinlikle doğru değil" dedi.

Bakan Ersoy, Aksaray'a gelerek Ihlara Vadisi'ni gezdi. Burada açıklamalarda bulunan Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın göreve başladığını söyledi. Hem onların ihtiyaçlarını, hem de bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek üzere bu gezi programını organize ettiklerini söyleyen Ersoy, şöyle konuştu:

"Alan başkanlığının hızlı bir şekilde bütün ihtiyaçlarının karşılanması, artı yeni personel alınmalarının tamamlanması, konuşlanacağı yerin belirlenmesi ve hızlı bir şekilde toplantıların başlayabilmesi ki; toplantılar başladı. Başvuru dosyaları gelmeye başladı. Bizler bu bölgenin ihtiyaçlarını Kapadokya Alan Başkanlığı ile birlikte hızlı bir şekilde çözümlemeye başlayacağız. Alan başkanlığıyla ilgili özellikle bir konuyu vurgulamak istiyorum. Kapadokya Alan Başkanlığı ile birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren bir kesim var. Bu kesinlikle doğru değil. Alan başkanlığı sisteminin 2 tane özelliği var: Bir, hızlı çözüm getirmek, iki, koruma statüsünü artırmak. Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı, sadece koruma statüsünün uygulama yetkileri alan başkanlığına devredildi. Buda tabi ki hızlı bir şekilde başvuruların değerlendirilip, kurullardan hızlı bir şekilde geçirilip tadilat ve yatırım yapmak isteyen insanların kurallara uygun bir şekilde, doğasına, arkeolojik değerlerine saygı göstererek önünün açılması açısından yapılmış bir şeydir."

ALAN BAŞKANLIĞINA YIKIM YETKİSİ VERİLDİ

Alan başkanlığına yıkım yetkisinin de verildiğini belirten Bakan Ersoy, "Biliyorsunuz, eskiden belediyeler yıkım söz konusu olduğu zaman çekingen davranıyorlar. Alan başkanlığına yıkım yetkisi de verildi. Bundan sonra belediyeler bizim kurullarımız veya alan başkanlığımızın yıkımla ilgili talimatlarını geciktirmek, gereğini yerine getirmekte geciktikleri zaman alan başkanlığı bu görevi yerine getirebilecek kapasitesi, ekibi, her bir olanağı da var, kaynağı da var. O yüzden amacımız burayı etkin bir şekilde korumak ve burayı turizmin gözde bir noktası, zaten gözde bir noktası. Turizmden daha fazla pay alabileceği hale getirmek" diye konuştu.

IHLARA VADİSİ'NDE TELEFERİK PROJESİ VAR

Bakan Ersoy, Ihlara Vadisi ile ilgili teleferik projesinin kendilerine geldiğini de ifade ederek şunları söyledi:

"Teleferikle ilgili bir çalışma var. Bununla ilgili projelendirme de bize geldi, bakacağız. Özel sektörden yapmak isteyenler de var. Biz maliyetlerine bakacağız. En iyi çözümü değerlendireceğiz. Belki özel şirkete yap işlet devret şeklinde de verilebilir, veya bizim bakanlığımız tarafından da yapılabilir. Yani çok imkansız bir yatırım tutarı değil. Bizim bakanlık olarak çok rahat yapabileceğimiz bir yatırım. Özel sektörden de taliplisi varsa, önerileri de mantıklıysa ona da onay verebiliriz. Bu yılın içerisinde değerlendirmesini tamamlarız, yani Ocak sonuna kadar. Ondan sonra kararı uygularız" şeklinde konuştu.

Aksaray Valisi Ali Mantı, Bakan Ersoy’a halı hediye etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle