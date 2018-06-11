Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bakan Albayrak'tan bor açıklaması: Nükleerden bile daha önemli bir konu

    Bakan Albayrak'tan bor açıklaması: Nükleerden bile daha önemli bir konu

    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 20:19 | Son Güncelleme:

    NTV ekranlarında yayınlanan programda gençlerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "2 yıldır bor üzerine ince bir siyaset yürüttük. Teknoloji ve trende sahip olmazsanız sadece pazar olursunuz. Boru işleyerek katma değeri yüksek ürünlere döndüreceğiz. Bor konusu nükleer konusundan bile daha önemli bir konudur." dedi.

    Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

    Bu seçim diğer seçimlere göre daha sakin geçiyor.

    Enerjiyi bir vizyonla görmemiz gerekiyor. Türkiye enerji alanında çok önemli adımlar attı.

    15 Temmuz Türkiye tarihi için bir kırılmadır. Sınır ötesi süreç başladı, Kandil işi bitti artık.

    2 yıldır bor üzerine ince bir siyaset yürüttük. Teknoloji ve trende sahip olmazsanız sadece pazar olursunuz. Boru işleyerek katma değeri yüksek ürünlere döndüreceğiz. Bor konusu nükleer konusundan bile daha önemli bir konudur.

    (Petrol doğalgaz arama çalışmalar) Kara ve derin sondajcılığında önemli çalışmalar yaptık. Agresif biçimde arama ve sondaj çalışması başlattık. Sondaj yapacağımız yerleri belirledik, başlıyoruz.

    Bölgenin en büyük enerji depolamasını gerçekleştiriyoruz. Rüzgar ve güneş enejisini önceliklendiriyoruz.

    Partide hangi görev düşerse en iyi şekilde yaparız.

    Etkin ve katma değer yaratan bir süreç olacak. İnsan kaynağı sayı ve kalitesini sürekli artırıyoruz.

    (Paris İklim anlaşması ve Türkiye) Anlaşmada Türkiye doğru sınıflandırılmıyor.

    Bu dönemin gençliği en kritik noktoda bulunuyor.

    Türkiye'nin bağımsız enerji stratejisi oluşturuldu.

    Etiketler: Berat Albayrak , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri