Bakan Akar'dan kritik görüşme! "Emniyet Türkiye tarafından sağlanmalı"
Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
"EMNİYET TÜRKİYE TARAFINDAN SAĞLANMALI"
Bakan Akar tarafından, Türkiye'nin Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklentisi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılık, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisini Ankara’da ziyaret eden ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir görüşme gerçekleştirdi.https://t.co/pMUAvRTmzn#MSB #HulusiAkar #JamesJeffrey pic.twitter.com/LBeTegez2H— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 5 Mart 2019
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