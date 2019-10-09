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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
09.10.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Bakan Akar’dan flaş açıklama: İntikaller, hazırlıklar sürüyor…

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte." dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz  ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Hava Harp Okulu’na geldi.     

Hava Harp Okulu’na gelişinde MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan  Akar, askeri öğrenci tören mangasını selamladı.     

AA muhabirinin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son duruma ilişkin sorusunu cevaplayan Akar, şunları söyledi:     

"Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız."

 

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Bakan Akar: İntikaller, hazırlıklar sürüyor…
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