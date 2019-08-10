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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.08.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Bakan Akar’dan bayram mesajı

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Bakan Akar’dan bayram mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri; 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bu mücadelesine devam edecektir” dedi. 

Milli Savunma Bakanı Akar, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Akar, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Toplumsal bağlarımızın güçlendiği; huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği; milli ve manevi değerlerimizin coşkuyla yaşandığı müstesna günlerden olan bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelenek ve göreneklerin coşkuyla yaşandığı bayramlar, bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak güçlü bir toplumsal yapının oluşmasını sağlamakta, millet olma bilincini kuvvetlendirmektedir. Asil milletimiz; şanlı tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, milli kimliğimizi oluşturan bayramlar gibi inanç ve kültürel değerlerimizden aldığı ilhamla, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış; zengin tarihi mirasına, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde varlığını sürdürmüştür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletçe huzur, güven ve kardeşlik içerisinde yaşayabilmemiz için bu değerlerimizi muhafaza etmek ve gelecek nesillere aktarmak büyük önem arz etmektedir.

Milli Savunma Bakanlığının tüm mensupları da bu bilinç içerisinde üzerine düşen görev ve sorumlulukları büyük bir gayretle yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir.

Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bu mücadelesine devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri; yurt içinde ve sınır ötesinde devletimizin bekası, aziz milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken eş zamanlı olarak NATO, AB, BM ve AGİT bünyesindeki görevlerini de başarıyla yerine getirmekte, bölgesel/küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, başta NATO olmak üzere uluslararası ortamda saygın ve seçkin yerini korumaktadır.

Tüm bu görevlerin başarıyla icra edilmesinde milli, manevi ve mesleki değerlere sahip siz mesai ve silah arkadaşlarımın mesleğe adanmışlık duygusuyla ortaya koyduğu fedakarlık ve kahramanlıklar her türlü takdirin üzerindedir. Özverili çalışmalarınız nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel bayram günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve MSB’nin asker, sivil tüm mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, onlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin; jandarma, güvenlik güçleri, güvenlik korucuları ile kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman mesai ve silah arkadaşlarımın Kurban Bayramını en içten duygularla kutluyor; kendilerine sağlık ve esenlikler ile kazasız belasız, başarılı görevler diliyorum.” 

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