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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.05.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Bakan Akar: Ülkemizin birliği için mücadele içindeyiz

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı, gelecek nesillerin güvenliği için bir mücadele içindeyiz. Bu konudaki risk, tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için hep birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Bakan Hulusi Akar, emekli ve muvazzaf uzman erbaşlarla bakanlıkta düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bakan Akar, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantıda emekli ve muvazzaf uzman erbaşların taleplerini dinledi. Bakan Akar, ilk defa gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir toplantıda uzman erbaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'OMUZ OMUZA BİR MÜCADELE İÇİNDEYİZ'

Bakan Akar, toplantının uzman erbaşların taleplerinin gerçekleştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Akar, "Generali, subayı, astsubayı, uzman erbaşı hepimiz omuz omuza bir mücadele içindeyiz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı, gelecek nesillerin güvenliği için bir mücadele içindeyiz. Bu konudaki risk, tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için dağ-bayır, gece-gündüz, yağmur-çamur, yaz-kış, kara-hava-deniz demeden hep birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar da çok şükür verilen görevleri başarıyla yerine getirmek hepimize kısmet oldu" dedi.

Milletin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük güven duyduğuna dikkat çeken Bakan Akar, "Bundan aldığımız ilhamla bize verilen görevleri yapmak gayreti içindeyiz, çalışıyoruz. Burada uzman erbaş ve erlerimizin, sözleşmeli er ve erbaşlarımız ayrım yapmaksızın elini taşın altına koyuyor, büyük bir azim ve kararlılıkla en son teröristi de etkisiz hale getirebilmek için mücadele veriyor" diye konuştu. Bakan Akar, uzman askerlerin yaptıkları başarılı işlerin hem büyük fedakârlık hem de birer kahramanlık örneği olduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir aile olduğunu söyledi.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Konuşmasının ardından emekli ve muvazzaf erbaşların taleplerini tek tek dinleyen Bakan Akar, sorunların çözümü için talimatlar verdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, bugüne kadar uzman erbaşların özlük haklarında yapılan iyileştirmeler ve bununla ilgili devam eden çalışmalar da gündeme geldi. Uzman erbaşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak yasal düzenlemelerin de ele alındığı toplantıda, uzman erbaşların rütbe işaretlerinde yapılması tasarlanan değişiklikler de konuşuldu.

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