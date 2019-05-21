Bakan Akar: Ülkemizin birliği için mücadele içindeyiz

Bakan Hulusi Akar, emekli ve muvazzaf uzman erbaşlarla bakanlıkta düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bakan Akar, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantıda emekli ve muvazzaf uzman erbaşların taleplerini dinledi. Bakan Akar, ilk defa gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir toplantıda uzman erbaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'OMUZ OMUZA BİR MÜCADELE İÇİNDEYİZ'

Bakan Akar, toplantının uzman erbaşların taleplerinin gerçekleştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Akar, "Generali, subayı, astsubayı, uzman erbaşı hepimiz omuz omuza bir mücadele içindeyiz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı, gelecek nesillerin güvenliği için bir mücadele içindeyiz. Bu konudaki risk, tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için dağ-bayır, gece-gündüz, yağmur-çamur, yaz-kış, kara-hava-deniz demeden hep birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar da çok şükür verilen görevleri başarıyla yerine getirmek hepimize kısmet oldu" dedi.

Milletin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük güven duyduğuna dikkat çeken Bakan Akar, "Bundan aldığımız ilhamla bize verilen görevleri yapmak gayreti içindeyiz, çalışıyoruz. Burada uzman erbaş ve erlerimizin, sözleşmeli er ve erbaşlarımız ayrım yapmaksızın elini taşın altına koyuyor, büyük bir azim ve kararlılıkla en son teröristi de etkisiz hale getirebilmek için mücadele veriyor" diye konuştu. Bakan Akar, uzman askerlerin yaptıkları başarılı işlerin hem büyük fedakârlık hem de birer kahramanlık örneği olduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir aile olduğunu söyledi.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Konuşmasının ardından emekli ve muvazzaf erbaşların taleplerini tek tek dinleyen Bakan Akar, sorunların çözümü için talimatlar verdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, bugüne kadar uzman erbaşların özlük haklarında yapılan iyileştirmeler ve bununla ilgili devam eden çalışmalar da gündeme geldi. Uzman erbaşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak yasal düzenlemelerin de ele alındığı toplantıda, uzman erbaşların rütbe işaretlerinde yapılması tasarlanan değişiklikler de konuşuldu.