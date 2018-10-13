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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
13.10.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Bakan Akar: 'Terörle mücadele devam ediyor'

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Bakan Akar: 'Terörle mücadele devam ediyor'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörle mücadele bitmedi, devam ediyor. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu terörle mücadele devam edecek." dedi.

Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasına, baba ocağı Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Kayserililerin zekasıyla, vefasıyla, girişimciliğiyle Türkiye'ye ün saldığını, şehrin ülkenin kalkınmasına büyük katkı sunduğunu anlatan Akar, kentin savunma sanayisine katkısının gelecek dönemde artacağına olan inancını ifade etti.

Kayseri'nin, komandoların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli unsurlarına ev sahipliği yaptığına işaret eden Akar, "Komandolarımız, Erciyes Dağı gibi heybetli bir şekilde, başta teröristler olmak üzere FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere ülkemize yönelik tüm tehdit ve tehlikelere karşı büyük bir başarıyla savaşan silahlı kuvvetlerimizin göz bebeği olarak görevlerini yapmaktadırlar." diye konuştu.

Akar, gücünün en büyük kaynağı "ordu-millet" anlayışıyla askerine "Mehmetçik", ordusuna "peygamber ocağı" diyen bir milleti olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkeyi her türlü tehdit ve tehlikeye karşı koruduğunu, bundan sonra da aynı anlayışla görevini yapmaya devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman evlatları, kendilerine verilen görevler çerçevesinde alçakları kazdıkları çukurlara gömdü. Daha sonra 15 Temmuz belasıyla üniforma, asker elbisesi giymiş hainleri, alçakları temizledikçe güçlenmeye devam etti. Vatanına, milletine bağlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin evlatları 15 Temmuz sonrası Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Afrin'de büyük başarılar gerçekleştirmek suretiyle ülkemizin ve milletimizin egemenliği, bağımsızlığı, rahatı, huzuru için 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' diye bütün bölgeleri teröristlerden temizledi. Daha sonra mazlumların ve mağdurların dayanağı ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsi girişimleriyle İdlib'de de ateşkesi sağlamaya muvaffak oldu. Şimdi de oradaki TSK unsurları, bütün gücüyle ateşkesin devam etmesi, 3,5 milyona yaklaşan insanların rahatı ve huzuru için çalışmalarını gece-gündüz sürdürmeye devam ediyor."

"Uluslararası hukuka uyarak çalışıyoruz"

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Denizi'nde, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Kıbrıs'ta, karada, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkenin ve milletin hak ve menfaatlerini koruma ve kollamada elinden gelen tüm çalışmaları yaptığını ve yapmaya devam ettiğini vurguladı.

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabii ki biz iyi komşuluk ilişkileri içinde çalışmalarımızı sürdürmeye, tüm komşularımızla iyi geçinmeye çalışıyoruz. Uluslararası hukuka tamamen uyarak çalışıyoruz. Fakat hiçbir şekilde hak ve menfaatlerimizden de taviz vermeyeceğimizi bütün dünyanın bilmesini istiyoruz. Terörle mücadele bitmedi, devam ediyor. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu terörle mücadele devam edecek ve inşallah terörist bitecek, terör bitecek, terörle mücadele bitecek."

Konuşması zaman zaman alandakiler tarafından "Kayseri seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla kesilen Akar, "Ben Kayseri ile gurur duyuyorum" sözleriyle karşılık verdi.

 

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