Bak şu ırkçıya

IRKÇI Yunan parlamenter Ioannis Lagos, Yunanistan’a bağlı adalarda bulunan göçmenlerin durumunun tartışıldığı Avrupa Parlamentosu (AP) oturumunda kağıda basılmış bir Türk bayrağını yırttı. Yunanistan’daki aşırı sağcı Altın Şafak’ın eski üyesi olan bağımsız parlamenter Lagos, AP’deki Yunan parlamenterlerin halkın geneline karşı hareket ettiğini, asıl haklarının korunması gerekenlerin göçmenler değil Yunanlar olduğunu savundu. Halkın yüzde 70’inin kuraldışı göçe karşı olduğunu belirten Lagos, “Yunanlar çöpler arasında yaşıyor, güvenlik kalmadı. Göçmen haklarından bahsediyorsunuz ama durum dramatik. Tecavüz ediyorlar, öldürüyorlar” dedi. Afganlardan ve Pakistanlılardan bahsetmek yerine Yunanlara haklarının verilmesini isteyen Lagos, “Asıl vatanı kaybedenler onlar. Ama siz her istediğini yapabilen, bizi göçle boğan Türkiye’nin sırtını sıvazlamaya devam ediyorsunuz” dedikten sonra yanında getirdiği kâğıda basılmış Türk bayrağını gösterdi. Lagos, “Buna ne yapılır? İşte bu yapılır” diyerek kâğıttan bayrağı parçaladı.

CEZA ALACAK

Lagos’un bu hareketine AP içinden tepki veren ilk isim Türkiye Raportörü, İspanyol parlamenter Nacho Sanchez Amor oldu. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olduğunu hatırlatan Amor, “İlişkilerimiz şu anda en iyi düzeyinde değil ancak hiçbir gerekçe AP Genel Kurulu’ndaki bu esef verici hareketi haklı kılmaz. Aşırı sağcı İslam karşıtı söylemin Brüksel’de yeri yok” ifadelerini kullandı.

Bu tür hareketler karşısında taviz vermeyen AP Başkanı David Sassoli, Lagos hakkında yaptırım süreci başlattı.

ATİNA: KINIYORUZ

Atina da Yiannis Lagos’u kınadı. Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Yunanistan, Türkiye’nin de sembolü olan bayrağa karşı her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor. Neo-Nazi’lerin kabul edilemez eylemleri, Yunanistan ve Avrupa’nın geleneklerinden uzaktır ve mahkemelerde sanık olan Altın Şafak’ın (siyasi parti) reklamını yapma gayretidir. Yunan halkı, oylarıyla Altın Şafak’ı parlamento dışında bırakmıştır.”

TEPKİ YAĞDI

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz.”

CEZA VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Twitter’dan yaptığı açıklamada, “AP Genel Kurulu’nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz” dedi.

TÜM MİLLETLERE SAYGISIZLIK

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “AP’de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler. AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu faşist hakkında gereğini yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. O karaktersiz faşist, bayrağımıza yaptığı saygısızlıkla orada temsil edilen tüm milletlere saygısızlık yapmıştır.”

TARİHİ SİLEMEZSİNİZ

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Kurtuluş Savaşı’nda ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz. O ulu bayrak, onur ve gururla bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya devam edecektir.”

VAHİM PROVOKASYON

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Hıyanet nöbetine giren Yunan vekil ders almak istiyorsa ya karanlık geçmişine ya da işgalci dedelerinin acıklı akıbetine bakmalıdır. Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı hakkında siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını acilen bekliyorum.”

82 MİLYON O ELİ KIRAR

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Avrupa Parlamentosu’ndaki çirkin eylemin bir alçaklık olduğunu düşünüyorum. 82 milyon bir araya gelir ve o bayrağı yırtan eli kırar. İktidara da seslenmek istiyorum. Derhal bu konuyla ilgili Türk devletine yakışan tutumu ve davranışı göstermelidirler, bu tutumu almalıdırlar.”