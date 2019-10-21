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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.10.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Bahçesine giren köpeği tüfekle vurdu, röntgen filmi şok etti

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Bahçesine giren köpeği tüfekle vurdu, röntgen filmi şok etti

Antalya’da büfe işleten M.U., bahçesine girip tavuklarına saldırdığını öne sürdüğü köpeği av tüfeğiyle vurdu. Köpeğin sahibi Tuncay Şengül, M.U.’dan şikayetçi olurken, hayvanın vücut röntgeninde yüzlerce saçma olduğu belirlendi.

Antalya’da yaşayan Tuncay Şengül, geçen cumartesi, Konyaaltı ilçesindeki iş yerinde beslediği 1 yaşındaki labrador cinsi köpeğinin, iş yerinin yanında bulunan büfenin bahçesine girdiği gerekçesiyle büfe sahibi M.U. tarafından tüfekle vurulup yaralandığı iddiasıyla şikayetçi oldu. M.U.’nun, tavuklarına saldırdığı iddiasıyla köpeğini vurduğunu söylediğini belirten Tuncay Şengül, olayın hemen ardından veterinere götürdüğü köpeğini, tedavisi sonrası bugün teslim aldığını aktardı.

KÖPEĞİN VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA SAÇMA

Köpeğe ait röntgen filminde ise baş, boyun, kol, göğüs ve bacak kısımlarında çok sayıda saçma tespit edildi. Hayvan hastanesi tarafından jandarmaya verilmesi için bir de rapor tutuldu. Raporla birlikte jandarma karakoluna giden Tuncay Şengül, köpeğine zarar veren M.U.’dan şikayetçi oldu. Olay günü köpeğin hiçbir canlıya zarar vermemesine rağmen av tüfeğiyle vurularak ciddi yaralar almasının hiçbir şekilde açıklanamayacağını belirten Şengül, "Kimseye zarar vermedi bu zaman kadar. Bahçeyi temizlemek için açmıştık ama yan komşunun alanına geçmiş. Köpek oyun amaçlı tavuk ve kazların arkasından koşmuş o da ölmesini istediği için direkt sıkmış. Köpeğin yanında olsaydık belki bizi de vururdu. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Elinde silah görmedim ama ’Ben vurdum’ dedi" diye konuştu.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise "Meskun mahalde silah kullanmak zaten yasak. Ateşli silahını mı deniyor? Köpek saldırmamış, havlamamış. İşin takipçisiyiz ne gerekiyorsa yapılacak. Sahipli hayvan olduğu için mala zarar vermekten yargılanacak. Bahçeye köpek girdiği için silahla vurulur mu?" dedi.

Bahçesine giren köpeği tüfekle vurdu, röntgen filmi şok etti

 

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