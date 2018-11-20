Bahçesinde patlamamÄ±ÅŸ top mermisi buldu
KÃ¼tahya'nÄ±n Gediz ilÃ§esinde bir kiÅŸi, ekim hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bahÃ§esinde KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'ndan kaldÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lan patlamamÄ±ÅŸ top mermisi bulduÂ
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Yunuslar kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan Abdullah ArlÄ±, bahÃ§esindeki topraÄŸÄ± bellediÄŸi sÄ±rada sert bir cisimle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â
Cismin etrafÄ±ndaki topraÄŸÄ± temizleyen ArlÄ±, top mermisi olduÄŸunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.Â
Ä°hbar Ã¼zerine kÃ¶ye gelen Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, 20 santimetre uzunluÄŸunda ve yaklaÅŸÄ±k 1 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki patlamamÄ±ÅŸ top mermisini, uzman ekiplerin gelmesi iÃ§in muhafaza altÄ±na aldÄ±.Â
Merminin yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±llÄ±k olduÄŸu ve KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± dÃ¶neminden kaldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.Â
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