MHP Lideri Bahçeli, MHP’li TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve Grup başkanvekili Erkan Akçay’ın bütçe sırasında yaptığı keyifli sohbet objektiflere takıldı. Haberal’ın, Bahçeli’ye telefonundaki bir fotoğrafı göstermesi ile başlayan sohbet Bahçeli’yi eski günlerine götürdü.

Erkan Haberal, Bahçeli’nin bu fotoğrafını paylaştı

Edinilen bilgiye göre Haberal, Twitter’dan yaptığı, “Bütçenin son gününde TBMM Genel Kurulu’na herkesten önce giren lider Devlet Bahçeli beyefendinin devlete ve milletin egemenliğine olan saygısına bir kez daha tanık olundu” paylaşımını Bahçeli’ye gösterdi. Haberal’ın paylaşımında, Bahçeli’nin yalnız başına çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

Haberal ve Adan’ın, Bahçeli’nin 1999 yılında çekilen bir fotoğrafının öyküsünü anlattığı ve Bakanlar Kurulu’na da herkesten önce girdiğini hatırlatması üzerine Bahçeli gülümsedi.

Erkan Haberal, parti genel merkez duvarında da asılı olan ve Bahçeli’nin o günlerde Bakanlar Kurulu salonunda toplantı öncesinde tıpkı Twitter paylaşımında olduğu gibi yalnız başına gösteren fotoğrafını da bularak göstermesi Bahçeli’yi yeniden o günlere götürdü.