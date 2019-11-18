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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
18.11.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Bahçelievler’de şaşkına çeviren görüntü! Soyunarak gözden kayboldu...

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Bahçelievler'de 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadın, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında soyundu. Caddedeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kadının soyunma anları ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi Hürriyet caddesinde esnaflık yapan Şeref Karaköse'ye ait iş yerinde yaşandı. Karaköse'nin iş yerine gelen bir kadın 200 TL uzatarak alışveriş yapmak istedi. Tavırlarından şüphelenen iş yeri sahibi ise, parayı geri vererek iş yerinden çıkarmaya çalıştı. ‘Tırnakçılık' yöntemi ile bir miktar parayı almaya çalışan kadın fark edildiğini anlayınca, iş yerinden dışarıya çıkmaya çalıştı.

DOLANDIRICI KADIN, ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA SOYUNDU

İş yeri sahibi ise kadının dolandırıcı olduğunu anlayınca, müdahale etmek istedi. Tam bu sırada kadın, dikkatleri başka yöne çekmek için bir anda cadde ortasında soyunmaya başladı. Caddedeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında elbisesinin alt kısmını çıkartan, kadın daha sonra bağırarak olay yerinden uzaklaştı.

"PARAYI GERİ VERDİĞİMDE KIZDI VE DIŞARIYA ÇIKARAK SOYUNDU"

İş yeri sahibi Şeref Karaköse o anları anlatarak, "Kadın içeri gelirken 200 TL para verdi. Durumu anlayınca parasını geri verdik. Geri verdiğimizde kızdı, dışarı çıkıp soyundu. Kapının önünde soyunmaya başladı. 'Sizi polise şikayet edeceğim. Polise haber veriyorum' dedi. Hem suçlu hem güçlü. Oğlum geldi sonra onu uzaklaştırdı" dedi.

KADININ CADDE ORTASINDA SOYUNDUĞU ANLAR KAMERADA

İş yeri sahibinin fark etmesi üzerine, dolandırıcı kadının dışarıya çıkarak soyunduğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kadının iş yerinden çıkarak soyunduğu, sonrasında ise şaşkın bakışların içerisinde ilerleyerek gözden kaybolduğu görülüyor.

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