Bahçeli’den uyarıla: Sarı rüya görenler karşılarında bizi bulur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sarı yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır. Sarı rüyalar gören kim ya da kimler varsa karşılarında bizi bulacaklardır” dedi.
Bahçeli dün ‘31 Mart 2019 seçimleri öncesi yeşeren ve yükselen tehdit dalgası’ başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:
GEZİ DÜŞÜ KURANLAR PİŞMAN OLACAKTIR
“Bugüne kadar bir vesileyle yollarını bizimle ayıranlar beş stratejik hataya düşmüşlerdir: Bir, MHP’yi siyasi tedavülden kaldırmak gayesidir. İki, gayrimeşru kurultay dayatmalarıyla partimizi kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma ve tartışmalara boğmaktır. Üç, aksi iddialara rağmen yeni bir parti kurulmasına ortak olmak, buna destek vermektir. Dört, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin karşısında CHP-HDP-SP blokuna girmektir. Beş, 31 Mart seçimlerinde zillet ittifakının tarafı olmak, cumhur iradesinin karşısında bulunmaktır. Bu beş hatadan nedamet duyan her kardeşime, arkadaşıma kapımız da gönlümüz de ardına kadar açık kalacaktır. Hataya devam halinde tarih ve milliyetçi-ülkücü vicdan bunu kesinlikle affetmeyecektir.
Bugün zillet ittifakı rezaletin çukurundadır. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için son kozlarını masaya sürmüşlerdir. 1 Nisan sabahı Türkiye için yeni bir kurgu yapan, yeni bir Gezi düşü kuran, yeni bir sokak hareketi düşleyen varsa kuşku yok ki buna pişman olacaktır. Masum taleplerin seslendirilmesi amacıyla sokağı adres gösterenler, bunu da televizyon ekranlarından hayasızca yapanlar fitne tetikçiliğinin sonuçlarına katlanacaklardır. CHP-HDP-İP ve diğer mayası lekeli ortakları demokrasi dışı arayışlarla CHS’yi berhava etmeyi amaçlıyorlarsa, 12 Eylül öncesi şartları bu mankurtlara ikazla hatırlatmayı tarihi bir görev addederim.
BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER
Sarı yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir. Adalet Bakanlığı’nın önüne sandalye atıp oturmak için rest çekenler, YSK’yı kuşatmadan bahsedenler, zoru görünce kaçacak yer arayanlar vakit geç olmadan ayaklarını denk almalıdırlar. 1 Nisan 2019 sabahı Türkiye’nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, el ovuşturan, sarı rüyalar gören kim varsa karşılarında bizi bulacaklardır.”
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