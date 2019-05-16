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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)
16.05.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Bağdat Caddesi'ndeki trafik magandası yakalandı

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İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle sık sık şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 5 bin 118 lira cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Sosyal medya üzerinde Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle sürekli şerit değiştirirken görüntüleri yayınlanan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince belirlendi. Ekiplerce yakalanarak Göztepe Polis Merkezi'ne getirilen sürücü B.B.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesine istinaden 5010 TL, 73/A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesine istinaden 108 TL olmak üzere toplam 5118 TL para cezası kesildi.

B.B'nin ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Sürücü B.B., bu sürenin dolmasının ardından psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçip "Sürücü belgesini geri alabilir" onayı aldıktan sonra ehliyetini geri alabilecek.

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