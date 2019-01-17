Bağdat Caddesi’ndeki o kaza ile ilgili sahte rapor davasında karar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBağdat Caddesi’ndeki o kaza ile ilgili sahte rapor davasında karar
GeriGündem Bağdat Caddesi’ndeki o kaza ile ilgili sahte rapor davasında karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (AA)
17.01.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Bağdat Caddesi’ndeki o kaza ile ilgili sahte rapor davasında karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bağdat Caddesi’ndeki o kaza ile ilgili sahte rapor davasında karar

Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle çarptığı çiçekçi Mehmet Emin Kaya'nın ölümüne neden olduğu kazada sahte alkol raporu aldığı iddia edilen Murathan Öztürk ile raporu düzenlediği öne sürülen 3 hastane çalışanı, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 11 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de, otomobiliyle çarptığı çiçekçi Mehmet Emin Kaya'nın ölümüne neden olduğu kazada sahte alkol raporu aldığı iddia edilen Murathan Öztürk ile raporu düzenlediği öne sürülen 3 hastane çalışanı, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 11 ay 10'ar gün hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Murathan Öztürk ve Özlem Erkan ile avukatları katıldı.     

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Öztürk, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Tahlil numunelerini verdikten sonra hastaneden ayrıldım. Bunun dışında rapor alınması konusunda bir bilgim ve müdahalem olmadı. Benim hiçbir kusurum yoktur. Sorumluluk hastaneye aittir. Beraatimi talep ederim." dedi.     

Sanık Özlem Erkan da, "Olaydan sanık Murathan Öztürk'ün bilgisi olmayabilir ancak rapor tanzimi hususunda hastanede bir baskı yaşanmıştır. Sonuçlar alınmaya gelindiğinde bu durum ortaya çıkmıştır. Ben Murathan Öztürk'ü görmedim. Sonuçların alınması aşamasında da sanık Mehmet Latif Yaşlı devreye girdi. Raporun verilmesi hususunda baskı uyguladı. Bu şekilde rapor tanzim edildi. Raporun geçmişe yönelik verilmesinde de Sevilay Özgün devreye girdi. Beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.     

Söz verilen sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatlerini talep etti.     

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Murathan Öztürk, Sevilay Özgün, Mehmet Latif Yaşlı ve Özlem Erkan'ı "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 11 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırdı.     

Mahkeme, sanıklar Öztürk, Özgün ve Erkan'ın yeniden suç işlemeyecekleri yönünde mahkemede olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.     

Sanık Mehmet Latif Yaşlı hakkında ise daha önceden kasıtlı bir suçtan 3 aydan fazla hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmedildi.     

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle çarptığı çiçekçi Mehmet Emin Kaya'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Murathan Öztürk, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.     

Sanık Öztürk'ün kazanın meydana geldiği 11 Temmuz 2015 tarihinde alkol ve uyuşturucu testi yaptırmak amacıyla özel bir hastaneye gittiği iddia edilmişti.     

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddia üzerine hazırladığı iddianamede, Öztürk'ün sonuçları almaya gittiğinde alkol testinin sonuçlarının çıkmadığının tespit edilmesi üzerine, hastane müdürü olarak görev yapan Mehmet Latif Yaşlı'dan alkolsüz olduğuna dair rapor vermesini talep ettiği, Yaşlı'nın azmettirmesiyle de şüpheliler Özlem Erkan ve Sevilay Özgün'ün "sahte alkolsüzlük raporu" düzenledikleri aktarılmıştı.     

İddianamede, bu kapsamda Murathan Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çalınan cipin kime ait olduğu ortaya çıktı. Yakın koruma başından vurdu

Kanyonda 4 gün önce kaybolan üniversiteli gencin son görüntüsü

Dehşet yüzüne yansıdı! Görüntüler az önce geldi...

Sosyal medyada böyle tuzağa düşürdüler