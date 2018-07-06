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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2018 - 15:30, Son Güncelleme:

Bademcik şişmesi neden olur? Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

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Bademcik şişmesi neden olur? Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Lenfatik sistemdeki diğer organlar gibi bademcikler de bağışıklık sisteminin bir bölümünü oluştururlar ve enfeksiyona karşı vücudu koruma görevinde rol alırlar. Bu organlar, mikropların (bakteri ve virüsler) ilk olarak tutulduğu yerdir. Vücuda giren bazı mikroplar, bademcik şişmesine neden olabilir. Peki, bademcik şişmesi neden olur? Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Bademcikler, dilin arka kısmında boğazın her iki yanında bulunan, vücuda giren zararlı mikropları yakalayarak, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan hücreleri üreten organlardır. Bu hücreler ya direk kendileri mikropları öldürmekte ya da mikropların öldürülmesini sağlayan bazı maddeleri üretmektedirler. Vücuda giren bazı mikroplar, tonsillerin bu etkisine rağmen yok edilemez ve tonsillerde çoğalarak tonsillerin iltihaplanmasına neden olurlar. Tonsillerde şişme (büyümeye), kızarmaya, bazen tonsiller üzerinde iltihap birikmesine neden olurlar. Bu duruma bademcik şişmesi (tonsilit) adı verilir.

Hastalığın şiddeti kişinin vücut direncine bağlı olarak değişebilmektedir. Bademcik iltihabında aşağıdaki belirtilerin hepsi veya birkaçı bulunabilir;

Baş ağrısı,
Ateş (39-40 dereceyi bulabilir),
Boğaz ağrısı, 
Yutkunmada zorlanma,
Üşüme,
Titreme,
Kulak ağrısı,
Halsizlik,
Kırgınlık,
Vücutta yaygın ağrı,
Eklem ağrıları,
İştahsızlık,
Kötü ağız kokusu,
Ses değişiklikleri

Çocuklarda bunlarla birlikte ayrıca mide bulantısı, kusma, karın ağrısı da eşlik edebilir.

BADEMCİK ŞİŞMESİ NASIL ANLAŞILIR?

Bademcikler şiş,
Kırmızı, üzerinde iltihabi birikintiler olması,
Boyundaki lenf bezlerinde şişme,
Hassasiyet,
Ağrı

BADEMCİK ŞİŞMESİNE NE İYİ GELİR?

Genellikle hastalık 7-8 günde kendini sınırlar. Yeterli sıvı alımı ve uygun ağız bakımı önemlidir. Antiseptik gargaralarla gargara yapmak ağız bakımı için yeterlidir. Bunun yanında yatak istirahati, yeterli sıvı alımı, ağrı kesici, ateş düşürücü ve bakteriyel enfeksiyon düşünülenlerde antibiyotik verilir.
Bakteriyel enfeksiyonda antibiyotik vermek belirgin bir şekilde baş ağrısı, ateş ve boyundaki lenf bezi şişkinliklerini azaltır. Ayrıca olası bir akut romatizmal ateş (Romatizmal Kalp İltihabı) veya akut glomerülonefrit (böbrek iltihabı) gibi komplikasyonlar önlenmiş olur.

 

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