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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) , İHA
15.12.2018 - 17:22, Son Güncelleme:

Bacanak dehşetinde ceza belli oldu

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Bacanak dehşetinde ceza belli oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 Ağustos 2017 tarihinde bacanağını ve baldızını tüfekle başlarından vurarak öldüren Süleyman D. 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

Olay, geçen yıl ağustos ayında Manavgat’ın Karacalar Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önceden de akrabalarını tehdit ettiği belirtilen ve olay günü evinden silah alan Süleyman Deler, bahçelerinde çalışmakta olan bacanağı Dursun Ayaz ile baldızı Emine Ayaz’ın yanına gidip, yakın mesafeden başlarına ateş ederek öldürdü. Ardından baldız ve bacanağının evine de tüfekle ateş eden Süleyman Deler olay yerinden ayrıldı. Akrabalarının ve komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Dursun ve Emine Ayaz çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Baldızı ve bacanağını öldüren Süleyman Deler jandarma tarafından kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın ’kasten öldürmek, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit ve hakaret’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Süleyman Deler, öldürme niyeti olmadığını iddia ederek, "Olay günü bahçeye civcivlere yem vermek için gitmiştim. Baldızımın da elinde hortumla ağaçları suladığını gördüm. O sırada bacanağım Dursun’u evinin setinden gördüm. Yalnızca vücudunun üst tarafını görüyordum. Bir an için kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Yalnızca havaya, sağlarına ve sollarına doğru 4 el ateş ettim" dedi. 

Davanın perşembe günü görülen karar duruşmasında ise esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın, Dursun Ayaz ve Emine Ayaz’ı öldürmesi nedeniyle ömür boyu, öldürülen çift ve çocuklarına yönelik daha önceki kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit ve hakaret eylemleri nedeniyle değişen miktarlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. 

Savcının esas hakkındaki görüşüne karşı son sözü sorulan sanık Süleyman Deler, "Bir diyeceğim yok. Elimden gelen bir şey yok. Takdir mahkemenin" dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Süleyman Deler’i Dursun ve Emine Ayaz’ın öldürülmesiyle Meryem, Erman, Fatma ve Hasan Ayaz’a yönelik tehdit, hakaret ve öldürmeye teşebbüs suçları için itiraz yolu açık olmak üzere 2 kez ömür boyu hapis ve 7 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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