Babasının vedası

Kızının tabutu başına gelen baba Gürkan Köse sandalye oturup kafasını kızının isminin yazdığı tarafa yaslayıp dakikalarca gözyaşı dökerek kızına veda etti. Özge Nur ve Gülce Dikmen’in babası Erdinç ise ayakta durmakta güçlük çekti. Anneleri Aysun Köse ile Funda Dikmen, sağlık ekiplerinin kontrolünde evde gözetim altında tutuldu. Cenazeye katılan bahçeye sığmazken kalabalık yol üzerinde namaza katıldı. Özge Nur, kız kardeşi Gülce ve kuzenleri Sena aynı araçta götürüldüğü Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gülce Dikmen - Özge Nur Dikmen

Kazada yaşamını yitiren Gani Kartal (77) ile eşi Ruzibe Kartal (75) de Küçükçekmece’de son yolculuklarına uğurlandı. Çiftincenazeleri Sefaköy’deki Sultan Murat Merkez Camisi’ne getirildi. Cami avlusunda fenalaşan çiftin oğlu İsmail Kartal’ı yakınları teselli etti. Gani Kartal’ın cenazesinin kaldırıldığı camide yaklaşık 20 yıldır gönüllü olarak temizlik işlerine yardım ettiği öğrenildi.



