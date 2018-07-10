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    Babasının vedası

    Engin ÖZMEN- Can EROK İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN/DHA
    10.07.2018 - 20:22 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Özge Nur Dikmen (23), kız kardeşi Gülce Dikmen (13) ve kuzenleri Sena Köse’nin (16) cenazeleri, memleketleri Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Boşnak Camii’ne götürüldü.

    Kızının tabutu başına gelen baba Gürkan Köse sandalye oturup kafasını kızının isminin yazdığı tarafa yaslayıp dakikalarca gözyaşı dökerek kızına veda etti. Özge Nur ve Gülce Dikmen’in babası Erdinç ise ayakta durmakta güçlük çekti. Anneleri Aysun Köse ile Funda Dikmen, sağlık ekiplerinin kontrolünde evde gözetim altında tutuldu. Cenazeye katılan bahçeye sığmazken kalabalık yol üzerinde namaza katıldı. Özge Nur, kız kardeşi Gülce ve kuzenleri Sena aynı araçta götürüldüğü Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Babasının vedası

    Gülce Dikmen - Özge Nur Dikmen

    Kazada yaşamını yitiren Gani Kartal (77) ile eşi Ruzibe Kartal (75) de Küçükçekmece’de son yolculuklarına uğurlandı. Çiftincenazeleri Sefaköy’deki Sultan Murat Merkez Camisi’ne getirildi. Cami avlusunda fenalaşan çiftin oğlu İsmail Kartal’ı yakınları teselli etti. Gani Kartal’ın cenazesinin kaldırıldığı camide yaklaşık 20 yıldır gönüllü olarak temizlik işlerine yardım ettiği öğrenildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , çorlu , tren
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