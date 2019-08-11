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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü... İnanılmaz ayrıntılar ortaya çıktı
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ADANA, (DHA)
11.08.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü... İnanılmaz ayrıntılar ortaya çıktı

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Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü... İnanılmaz ayrıntılar ortaya çıktı

Adana'da trans birey Ercan Z.'nin(54) evine baskın yaparak babası Ramazan T.'yi (56) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet T. ile annesi Saliha T., adliyeye sevk edildi. Baskına katılan ancak cinayetin ardından kaçan ailenin diğer oğlu Hakan T.'nin 'kadınlara çok düşkün' diyerek, trans birey Ercan Z.'ye babasının telefon numarasını verip, buluşma ayarlattığı ortaya çıktı.

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  • Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü... İnanılmaz ayrıntılar ortaya çıktı
  • Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü... İnanılmaz ayrıntılar ortaya çıktı
  • Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü... İnanılmaz ayrıntılar ortaya çıktı
  • Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü... İnanılmaz ayrıntılar ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda Hakan T. (32), kardeşi Mehmet T.(25) ve annesi Saliha T.(52) ile birlikte babaları Ramazan T.'yi takip etti. 2 kardeş ve anneleri, Ramazan T.'nin girdiği trans birey Ercan Z.'nin evine baskın yaptı.

Mehmet T., çıplak halde gördüğü babasını bıçaklayarak öldürdü. Hakan T., Mehmet T. ve anne Saliha T. kaçarken, ihbar üzerine eve gelen polisler, trans birey Ercan Z.'yi gözaltına aldı.

NUMARASINI OĞLU VERMİŞ

Cinayet Büro ekipleri, Mehmet T. ve annesi SalihaT.'yi de saklandıkları yerde yakalayarak, gözaltına aldı.Trans birey Ercan Z. sorgusunda bir süre önce Hakan T. ile arkadaş olduğunu söyleyerek, "Hakan bana, tanıdığı olan bir adamın kadınlara çok düşkün biri olduğunu ve eşini sürekli aldattığını söyledi.

Babası olduğunu bilmediğim Ramazan T.'nin numarasını verip, buluşma ayarlamamı ardından eve geleceklerini ve baskın yapacaklarını anlattı. Bu olaydan sonra eşinin bu kişiden boşanacağını belirterek, benden yardım istedi" dedi.  

EVE GELİP ANNESİNE SÖYLEMİŞ

Gözaltına alınan anne Saliha T. de "Hakan o gece eve geldi. Babasının yine bir kadının evinde olduğunu söyledi. Zaten beni aldattığını biliyordum. Son kez gözümle görmek istedim. Baskın yapacağımız eve giderken yoldan odun aldım.

Eve geldik, kapı açıldığında kadın sandığım Ercan Z.'yi yarı çıplak eşimi de çıplak gördüm. Ona odunla vurdum, ağlayınca oğlum Mehmet babasını bıçakladı" diye konuştu. 

Sorguları tamamlanan Mehmet T., SalihaT. ve Ercan Z. adliyeye sevk edildi. Polis kaçan Hakan T.'yi arıyor.

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