En acı an!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA, İHA, AA
01.10.2018 - 12:26, Son Güncelleme:

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, dün denizde boğulan Halil (16) ve Burhan İmen (15) kardeşlerin babası gezme bahanesiyle çağırıldığı Antalya'da acı haberi morgda öğrenince fenalaştı. Cenaze aracına yüklenen 2 kardeşin birlikteki son yolculuğu sırasında, yol kenarında bekleyen baba ağıtlar eşliğinde aracın peşinden koştu ve son kez çocuklarını görmek istedi. Acılı baba, yakınları tarafından zorla ikna edilerek sakinleştirildi. İmen kardeşlerin cenazelerinin Batman'da toprağa verileceği belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Alanya'nın Payallar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Yüzme bilmediği belirtilen Halil ve kardeşi Burhan İmen, denize girdi. İki kardeş, bir süre sığ bölümde durduktan sonra derine doğru ilerledi. Bu sırada kardeşlerden biri, suda çırpınırken, diğeri de onu kurtarmak için yanına gitti. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan kardeşler, gözden kayboldu. Gençlerin durumunu gören sahildekiler, denize atlayarak, önce Halil İmen'i sudan çıkardı. Burhan İmen'e ise ulaşılamadı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil İmen'i ambulansla özel hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen Halil İmen, kurtarılamadı. Kaybolan Burhan İmen'in bulunması için ise olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı aramada Burhan İmen'in de cansız bedenine ulaşıldı. İki kardeşin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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En acı an

ACI HABERİ MORG ÖNÜNDE ÖĞRENDİ

Dün denizde boğulan Halil İmen ile ağabeyi Burhan İmen'in Denizli'deki babasına yakınları acı haberi veremedi. Bunun üzerine ailenin yakınları baba Mehmet İmen'den gezme bahanesiyle Antalya'ya gelmesini istedi. 

Antalya'ya gelen İmen'i yakınları çocuklarının cesetlerinin bulunduğu adli tıp morgu önüne götürdü. Burada baba İmen'e iki kardeşin denizde boğulduğu haberi verildi. 

Acı haberi öğrenince fenalık geçiren babayı yakınları teselli etmeye çalıştı. 

En acı an

CENAZE ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU

Bir süre sonra sakinleşen baba, cenazenin alındığı yere de yaklaştırılmadı. Cenaze aracına yüklenen 2 kardeşin birlikteki son yolculuğunda, yol kenarında bekleyen baba ağıtlar eşliğinde aracın peşinden koştu ve son kez çocuklarını görmek istedi. Cenazedeki yetkililerin ve yakınları tarafından 'daha sonra gösterilecek' denilerek ikna edilen baba, araca bindirilerek cenazeyi takip etti.

 

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