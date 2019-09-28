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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Babanın isyanı: Bir aynaya bir kızıma bak

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Babanın isyanı: Bir aynaya bir kızıma bak

AKADEMİSYEN Ceren Damar’ı öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, dün hâkim karşısına çıktı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, hukuk fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak tarihinde öldürülmüştü. Hikmet hakkında “tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk duruşması görüldü. Yoğun ilginin gösterildiği davaya, izleyicilerin büyük bir bölümü salona giremedi.

TAKIM ELBİSE VE KRAVATLA GELDİ

Babanın isyanı: Bir aynaya bir kızıma bak

Takım elbise ve kravat takarak duruşma salonuna gelen sanık Hikmet’in çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sanık Hikmet, mahkemedeki savunmasında savcılık ve emniyette verdiği ifadeleri “baskı altında” alındığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı. Savunmasına “çok üzgün ve pişman olduğunu” söyleyerek başlayan Hikmet, “Sevdiğim kadını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum” ifadesini kullanması salonda büyük tepkiye neden oldu. Hikmet savunmasında Damar ile sevgili olduklarını iddia ederek, genç kadına yönelik suçlayıcı ifadeler kullandı. Hikmet, Ceren Damar’dan ayrıldığı için genç kadının kendisinden intikam almaya çalıştığını iddia etti.

TESPİTLERE RAĞMEN FARKLI ANLATTI

Hikmet, dava dosyasında yer alan tespitlere rağmen cinayet anını da farklı anlatarak, “Ceren’in sınavdan çıkmasını bekledim. 16.30 sıralarında odasına geldim. Tartışmaya başladık. Kontrolümü kaybettim. Bıçakla yaralama amaçlı saldırdım. O esnada odaya birkaç kişi girdi. Ben de o anda silahı kafama dayadım. Kapıya bakarken silah birden ateş aldı. Olaydan sonra annemi aradım, intihardan vazgeçirdi beni” iddiasında bulundu.

AVUKATTAN SKANDAL SAVUNMA

Sanık avukatı Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın, “Hocasının cinsel saldırısına uğradığı için sanık meşru müdafaa hakkını kullandı” ifadesini kullanması da tepkilere neden oldu.

Babanın isyanı: Bir aynaya bir kızıma bak

Baba Mustafa Damar, sanığın senaryo yazdığını belirterek, “Bir aynaya bir kızıma bak Allah aşkına. Sen kimsin ya. Kızımın görevinden dolayı ilişki kurabildiği bir kişisin. Bir insana iftira atmak insanlığın en alçak seviyesidir” sözleriyle tepki gösterdi. Anne Feyza Damar da “Ölmüş insanın arkasından attığı iftira onun bir kez daha ne kadar şerefsiz ve haysiyetsiz olduğunu göstermiştir. Kızım süt kadar temizdir” dedi.

ARKASINDAN KALLEŞÇE SALDIRIYOR

Ceren Hoca’nın eşi Levent Damar da sanıktan şikâyetçi olduğunu belirterek şunları söyledi: “30 Eylül tarihinde yani, 3 gün sonra evlilik yıldönümü hazırlıklarının telaşını yaşamam gerekirken bugün burada ifade veriyorum. Eşim Ceren, karşıma çıktığında kendime, ‘Bu dünyada az sayıda mucize var. Ama bir mucize bana denk geldi’ demiştim. Karşımızda bugün kendi emeği ve bilgisi ile sınavı bile geçemeyecek, hırsızlık denilen bir kopya işlemini kendine şiar eden bir zat duruyor. Masum, savunmasız insana arkasından saldırıyor. Kalleşçe saldırıyor. Söyledikleri yalandan, iftiradan ibarettir. Ceren’in hayalleri vardı. Bir bilim insanı olarak bu ülkeye haysiyetli öğrenciler yetiştirmek istiyordu. Ceren Hoca, başkalarının tanımadığı öğrencilerin hakkını korumak için canını vererek, son dersini Türkiye’ye vermiştir. Şahsa şunu söylemek isterim. Sen Ceren Hoca’yı öldüremedin. Şu anda binlerce Ceren Hoca burada. Türk yargısını yanıltamayacağın gibi bu dünyadan göçüp gittiğinde ahirette Ceren Damar seni orada bekliyor olacak.”

Öğrenci, üniversite hocasını vurdu
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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