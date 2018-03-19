Baba Vanga kimdir? Baba Vanga'nın 2018 ve gelecek kehanetleri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerçeğe dönüşen kehanetleriyle sık sık gündeme gelen Baba Vanga, 31 Ocak 1911’de sağlık komplikasyonlara muzdarip olarak bir prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Paranormal yetenekleri milyonlarca insan tarafından kabul gören Baba Vanga, çocukluk yıllarında, mavi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir kızdı. Babası I. Dünya Savaşı sırasında Bulgar Ordusunda, bir İç Makedon Devrimci Örgütü (İMDÖ) aktivisti idi. Annesini çok genç yaşta kaybeden Baba Vanga’nın hayatını değiştiren olay kasırga oldu, doğal afetin etkisiyle 2 km uzağa fırladı ve gözleri kum ve toz ile kaplandı. Geçirdiği talihsiz olay ardından bir daha gözlerini açamadı.



1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek, ve temizlik işleri yaptı. 1939 yılında Plörezi hastalığına yakalanan Baba Vanga doktorunun öleceğini söylemesine rağmen hızlı bir şekilde iyileşti.



10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi. Eşini 1962 yılında kaybeden Baba Vanga, 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanserinden öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı.

GELECEKLE İLGİLİ KEHANETLERİ

2018 — Dünyanın yeni hakimi Çin olacak. Çin ekonomik olarak güçlenecek.

2023 — Dünyanın yörüngesi değişecek.

2043 — Müslüman bir devlet yeniden Avrupa’nın tek hükümdarı olacak.

2046 — Tedavi edilmeyecek organ kalmayacak. Hastalıklı organın yerine yenisi yapılacak.

2076 — Bütün dünyada sınıfsız komünizm sistemi yerleşecek.

2088 — Bütün hastalıklar bir kaç saniyede tedavi edilecek.

2097 — Çabuk yaşlanmanın önüne geçilecek.

2167 — Yeni bir din ortaya çıkacak.

2304 — Ay’ın sırrı, gizemi çözülecek.

3005 — Mars’ta savaş yaşanacak.

3797 — Dünyanın sonu gelecek. Başka bir gezegende insan yapımı yeni bir hayat başlayacak.

GERÇEKLEŞEN KEHANETLERİ



Baba Vanga, 1968 yılında Prag kehanetinde, ‘”Prag'ı hatırlayın! Prag'ı hatırlayın! Şehrin üzerinde büyük güçler dolanıyor ve savaş, savaş diye çığlık atıyorlar. Prag, içinde balık tutacakları bir akvaryuma dönüşecek” demişti. Ardından Ağustos ayında Rusya, Prag’ı işgal etti ve uzun süre işgali sürdürdü.

1969 yılında Indıra Gandhi kehanetinde, Gandhi’nin ülkesinin başına geçeceğini ancak uzun süre kalamayacağını, ölümün buna engel olacağını, ölüm nedeninin elbisesinden kaynaklanacağını, ateşli dumanlı bir ölümle öleceğini söylemişti. 1984 yılında Indıra Gandhi bir televizyon kanalına röportaj vereceği için estetik kaygısıyla çelik yeleğini giymedi. Kanala giderken silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

Baba Vanga, Vladimir Putin kehanetinde, Vladimir’in zaferi dünyanın gidişatını değiştirecek, demiştir. 1994 yılında Rusya’nın Gürcistanı’ı işgal etmesi Putin’e devlet başkanlığının yolunu açmıştı.



Kursk Denizaltı kehanetinde Baba Vanga, Kursk sulara gömülecek, insanlar ağlayacak dedi. Bunun üzerine KGB servisi kendisine bir ziyarette bulundu ve bilgi almaya çalıştı. 2000 yılında Kursk bölgesinde bir Rus denizaltı battı ve 118 denizci hayatını kaybetti.



11 Eylül kehanetinde bulunan Vanga, “Korku, korku, iki Amerikan kardeş, iki çelik kuş binalara çarpacak ve gökyüzü aydınlanacak” kehaneti ile 11 Eylül 2001’de ikiz kulelere yapılan terör saldırısını bildi.



Baba Vanga, Suriye kehanetinde; “2011 çok özel bir yıl olacak. İnsanlar değişecek ve tüm dünya değişecek… Baharda ortadoğu ülkelerinden birinde savaş çıkacak. Bu savaş 3. dünya savaşının başlangıcı olacak. Kıyamet gerçekleşecek ama buna daha zaman var. Çünkü henüz Suriye düşmedi !” demişti.