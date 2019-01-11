Azur ne demek? Azur Benan isminin anlamı
Şarkıcı Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’nun oğulları Azur Benan ismi anne-baba adaylarının dikkatini çekti. Henüz bebeklerine aradıkları ismi bulamayan ebeveynler, internet üzerinden hem Azur hem de Benan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Azur ne demek? İşte, Azur Benan isminin anlamı
Ünlü isimlerin çocuklarına koydukları isimlerin anlamları sık sık merak konusu oluyor. Bu nedenle son günlerde en çok araştırılan isimlerden biri de "Azur Benan" oldu. Özellikle erkek bebek heyecanı yaşayan ebeveynler "Azur Benan" isminin anlamını araştırıyor. İşte, Azur Benan isminin anlamı
Ozan Çolakoğlu, Azur Benan isminin anlamını canlı yayında açıklamıştı. Eşi Gülşen’in doğum yaptığı gün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Çolakoğlu, şu açıklamayı yapmıştı.
"Bebek ikimize de benziyor. Benan ismini annesi koydu, parmakla gösterilen örnek kişi anlamında. Azur ismini ben koydum. Çok sevdiğim bir isimdi. Gök mavisi anlamında. Doğuma girdim, doğduğu anda kendimi tutamadım ağladım. 9 ay boyunca karında, sonra karşınızda görüyorsunuz çok garip bir duygu. Vakti gelmişti. Kontrole gitmiştik, doktor daha fazla bekletmeyelim sizi dedi. Erken sezaryen gibi bir durum olmadı. Sezeryan düşünüyorduk, normal doğuma girdi. Ben kendimi kaybettiğim için Gülşen'e çok dikkat edemedim ruh haline, ağlamıştır herhalde. Maşallah boylu poslu, tosun gibi bir çocuk. Eğer onu bırakıp stüdyoya gidebilirsem, gittiğim gün Benan için bir şarkı yapacağım. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah "
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