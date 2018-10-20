Azledilen 2 isim mercek altında

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.10.2018 - 22:51, Son Güncelleme:

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Riyad yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda ‘arbede’ sonucu öldürüldüğünü kabul edip, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın en yakınındaki iki üst düzey ismin görevden alınmasının yankıları sürüyor.

Kaşıkçı’nın öldürülmesi ile ilgili Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el Assiri ile Suudi Kraliyet basın danışmanı Suud el Kahtani görevden alınmıştı. Gözler bu üst düzey iki kişinin profiline çevrildi.

Fransız AFP ajansı, 66 yaşındaki üst düzey istihbarat yetkilisi Tümgeneral Ahmad el Assiri’nin Suudi Kraliyet Sarayı’na çok yakın ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kapalı kapılar arkasında yabancı yetkililerle yaptığı toplantılarda sık sık yanına oturan bir isim olduğuna dikkat çekti. 2017’de mevcut görevine atanmadan önce Assiri, Yemen’de Şii Husilere karşı Mart 2015’ten bu yana operasyon yürüten Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon’un sözcülüğü görevini yürütüyordu. Fransızca ve İngilizcesi çok iyi olan Assiri, haberlerini beğenmediği gazetecilere karşı sert tutumuyla tanınıyordu. Suudi Al-Hayat gazetesi Tümgeneral Ahmad el Assiri’yi Fransız Harp Akademisi Saint-Cyr’de eğitim görmüş, “dünyada en iyi tanınan Suudi pilot” olarak nitelendirmişti.

KARA LİSTE İSTEMİŞTİ

Suud el Kahtani ise kraliyet sarayı içinde faal ‘Medya İşleri ve Çalışmaları Merkezi’nin direktörü olarak görev yapmış. Burada Prens ile mülakat yapacak basın organlarını belirleyip, organize eden 40 yaşlarındaki Kahtani’nin Katar ve İran gibi Suudi Arabistan’ın düşmanlarına karşı sosyal medyadaki propaganda faaliyetlerini yönettiği söyleniyor. 1.3 milyon takipçisi olan Kahtani, Twitter’da vatandaşlarından Katar’a sempati duyanlarla ilgili bir kara liste hazırlaması çağrısında bulunmuştu. Kaşıkçı, Kahtani’yi de Riyad hükümetinin halkla ilişkiler faaliyetlerini kontrol eden ülke basınının en önemli kişisi olarak nitelemişti. Görevden alındıktan sonra Kahtani, Twitter’da Veliaht Prens ile Medya İşleri ve Çalışmaları Merkezi’ndeki personele teşekkür mesajları paylaştı.

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