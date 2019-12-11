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11.12.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Azize yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Aziz dizisinin günü değişti..

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Azize yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Aziz dizisinin günü değişti..

Azize dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde Azize ve Kartal arasındaki buzlar erimeye başlıyor.. Azize, Kartal'a gerçekleri anlatıyor mu? Azize yeni gününde, Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

Kartal ve Azize arasındaki buzlar yavaş yavaş erimektedir. Kartal'ın açık yürekliliği Azize'yi etkiler. Kartal, Azize'ye o can alıcı soruyu sormakta sakınca görmez. Gerçekleri öğrenmek istemektedir. Azize konuya ailesini anlatmakla başlar. İkili artık yolun sonuna geldiklerini düşünmektedir.

Öte yandan Balkan kendine gelir. Balkan'ın kendine gelmesi pek çok şeyin habercisidir. Ortalık karışır. Ailesine karşı Azize'yi savunan Kartal hislerini açıklar. Azize ve Kartal arasında neler olacak?

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