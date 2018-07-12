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    Azılı suçluları yakalamak için ilginç yöntem

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 06:19 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği (AB) Polis Örgütü (Europol), "Avrupa'nın en çok aranan suçluları" listesindeki azılı suçluları yakalayabilmek için eğlenceli bir oyun başlatmaya hazırlanıyor.

    Avrupa'nın en çok aranan suçlularının yer aldığı ve "Suç Dünyası Kupası" olarak adlandırılan oyun, "eumostwanted.eu/cirmeleague" internet adresi üzerinden oynanabilecek. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, sitede Avrupa ülkeleri tarafından aranan azılı suçluların fotoğrafları, futbolcu kartlarına benzer bir şekilde yayınlanacak. Oyuna katılmak isteyenler, site üzerinden kaçak suçluların fotoğraflarının yer aldığı kartları biriktirerek, "suçlular liginin yıldız takımını" oluşturabilecek. Perşembe günü sabah saat 08:00'den itibaren Europol, sosyal medya kanalları aracılığıyla çeşitli şifreler paylaşacak.

    Oyuna katılanlar, aranan suçluların kartlarını açabilmek için bu şifreleri kullanacak. Son şifre 14 Temmuz Cumartesi günü yayınlanacak. Oyunla ilgili geniş bilgi, internet sitesinden elde edilebilecek. Europol'e göre bu oyunun amacı, Avrupa halkını suçlularla tanıştırmak. Örgüt, "Nasıl göründüklerini bilirseniz belki onları tanırsınız. Bu sayede polisin onları yakalaması için gereken bulmacanın son parçasını siz tamamlarsınız" diyor. 

    23 ülkede aranan 25'i kişinin fotoğrafı

    Listede Avrupa'nın 23 ülkesi tarafından aranan 50 suçludan 25'inin fotoğrafı ve bilgileri yer alacak. Bu suçluların fotoğraf ve bilgileri halen "eumostwanted.eu" adlı sitede yayınlanıyor. Listede yer alan isimler arasında cinayet ve silah kaçakçılığı iddiasıyla aranan Türkiye kökenli Belçika vatandaşı Cihan Güzel de var.

    Hollanda polisi tarafından, birçok cinayetin emrini verdikleri gerekçesiyle aranan ve suç örgütü lideri oldukları belirtilen Said Razzouki ve Ridouan Taghi de, "yıldızlar takımında" yer alan isimler arasında. "Dünya Kupası oyunu", Europol'ün kaçak suçluları yakalamak için gündeme getirdiği ilk ilginç uygulama değil. Örgüt, geçen Aralık ayında da bir suçlu takvimi hazırlamıştı.

    Takvimin her yaprağında, Avrupa'nın değişik ülkelerinden bir suçlunun fotoğrafı yer alıyordu. Bu takvim sayesinde, birçok suçlu ele geçirildi.

    Etiketler: Avrupa Birliği
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