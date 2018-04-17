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    Azeri kadın, dövülerek öldürüldü

    Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
    17.04.2018 - 12:24 | Son Güncelleme:

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Azerbaycan vatandaşı Türkay İsoyava (33), kaldığı apart dairesinde dövülerek öldürülmüş halde bulundu. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 1018 Sokak'taki apart dairesinde meydana geldi. Azerbeycan vatandaşı, iki çocuk annesi Türkay İsoyava, kaldığı apart dairesinde komşuları tarafından ölü bulundu. Olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. İsoyava'nın dövülerek öldürüldüğü belirlendi.

    Polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Olay yeri incelemesinin bitmesinin ardından İsoyava'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Apartın yanındaki evlerde oturanlar, cinayetin işlendiği evde sürekli olaylar çıktığını, genellikle gazinolarda çalışan kadınların kaldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

     

    Etiketler: denizli , azeri kadın , dövülerek öldürüldü , cinayet , gündem
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