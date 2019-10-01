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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
01.10.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

'Aysun abla' bir kez daha yakalandı

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'Aysun abla' bir kez daha yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı ve alıcılara kendisini 'Aysun abla' diye tanıttığı belirlenen Hicret Y. (38), polis baskını ile bir kez daha yakalandı. Daha önce uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevine giren ve geçtiğimiz günlerde tahliye olan Hicret Y.'nin evinde yapılan aramada kapı pervazına saklanmış çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polis, Kocasinan ilçesi Uğurevler mahallesinde bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine eve baskın düzenledi. Eve yapılan baskında 2 yıl önce uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan Hicret Y. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCULARI KAPI PERVAZINA SAKLAMIŞ

Uyuşturucu ticareti yaptığı ve alıcılara kendisini 'Aysun abla' diye tanıttığı belirlenen Hicret Y.'nin evinde yapılan aramada kapı pervazlarına saklanmış 141 gram esrar, 94 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hicret Y.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Hicret Y., 17 Ocak 2019'da yapılan yargılama sonucu 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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