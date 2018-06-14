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    Ayşe'yi ağlatmışlardı... 60 gün sonra iyi haber geldi

    İHA
    14.06.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:

    Adana polisi, cam kemik hastası olduğu için tekerlekli sandalye ile gezen engelli genç kızın cep telefonunu çalan zanlıyı 200 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek 60 gün sonra yakaladı.

    16 Nisan'da merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidinde meydana gelen olayda, cam kemik hastası Ayşe Camgöz (39), tekerlekli sandalyesi ile  evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Köprü altına geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, engelli kadının bacakları üstünde duran cep telefonunu alarak kaçtı.

    GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

    Cep telefonu çalınan Camgöz, zanlının arkasından bağırarak çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, engelli kadının sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören Camgöz ise gözyaşlarına boğulmuştu.

    200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

    Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızı yakalamak için civardaki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Sarıçam ilçesine gittiğini belirledi. Bunun üzerine polis, eşkali belirlenen zanlının Erkan Gaygısız (38) olduğunu tespit etti.

    Ayşeyi ağlatmışlardı... 60 gün sonra iyi haber geldi

    HIRSIZ: İŞSİZDİM, ALKOLLÜYDÜM

    Kent genelindeki tüm ekiplere fotoğrafı dağıtılan zanlı Adana Şehir Hastanesi civarında yakalandı. Emniyete götürülen Erkan Gaygısız, sorgusunda "İşsizdim, olay günü alkollüydüm. Aile problemlerinden dolayı cep telefonunu alıp bin 500 liraya sattım" dedi.

    İş yerine giden polis ise cep telefonunu aldıktan sonra, iş yeri sahibine, 'Çalıntı mal satın almadan' işlem yaptı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Erkan Gaygısız tutuklandı.

    Etiketler: hırsızlık , son dakika , haberler
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