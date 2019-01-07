Ayşe ninenin yardım çığlığı
Adana'da yağmur yağdığında tavanı akan evde yaşamak zorunda kalan Ayşe Nay, "Burada yaşamak çok zor oluyor. Ancak başka gidecek yerimiz yok. Yağmur yağdığında su olduğu gibi evin içinde" dedi. Nay, tek isteğinin evinin onarılması olduğunu söyledi.
73 yaşındaki Ayşe Nay, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsille Mahallesi'nde geçen yıl eşini kaybettikten sonra biri engelli iki oğluyla birlikte iki odalı evde yaşam mücadelesi veriyor.
Odanın her tarafına leğen ve tencere koyarak yağmur sularının evini ıslatmaması için önlem alan Ayşe Nay'ın çabaları çatının her tarafı aktığı için yetersiz kalıyor. Tek isteğinin evinin onarılması olduğunu belirten Nay, "Burada yaşamak çok zor oluyor. Ancak başka gidecek yerimiz yok. Yağmur yağdığında su olduğu gibi evin içinde. Kışın çok soğuk oluyor soba bile kuramadım. Devletten dul maaşı alıyorum sadece onunla geçinmeye çalışıyorum. Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi" dedi.
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