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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ayşe böyle öldürüldü: Korumak yerine katiliyle uzlaşmaya göndermişler

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Ayşe böyle öldürüldü: Korumak yerine katiliyle uzlaşmaya göndermişler

Eskişehir’de eski eşi tarafından başına satırla vurularak öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın yaptığı her şikâyetin savcılık tarafından uzlaştırma bürosuna gönderildiği ortaya çıktı. Ayşe Tuba Arslan korunmak yerine katili olan eski eşiyle uzlaştırılmaya çalışıldı. Oysa ki İstanbul Sözleşmesi’ne göre kadına yönelik şiddet olayında alternatif süreçler açıkça yasak.

Eskişehir’de yaşayan iki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (44), eski kocası Yalçın Özalpay’ın tehditleri ve hakaretleri nedeniyle 2017-2019 arasında 23 kez Eskişehir Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunup çok sayıda koruma kararı aldırmıştı. Dava dosyalarına göre Arslan’ın şikâyetleri üzerine eski koca hakkında 10 iddianame düzenlendi, 2 dosya birleştirme kararı ile, 1 dosya ise mükerrer kayıt nedeniyle kapatıldı. Ayşe Tuba Arslan’ın yaptığı 10 şikâyetine ilişkin de delil yetersizliği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

CAYDIRICI CEZA VERİLMEDİ

Açılan davalar üzerinden yapılan incelemede ise mahkemelerin eski koca Özalpay hakkında caydırıcı bir cezaya hükmetmediği anlaşıldı. Özalpay’a yaralama ve tehdit suçundan Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılanda davada sadece 3 bin lira para cezası verildi. Kişilerin huzur ve sükununu bozma ile hakaret suçlarından Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ise hükmün açıklanması geri bırakıldı. Hakaret suçlamasıyla açılan 3 ayrı davada ise Özalpay hakkında beraat kararı verildi. Beş dava ise devam ediyor.

UZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDI

Dava dosyalarındaki en çarpıcı ayrıntı ise Ayşe Tuba Arslan’ın her şikâyeti sonrasında dosyanın Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca uzlaştırma bürosuna gönderilmesiydi. Yani Başsavcılık Ayşe Tuba Arslan ile katili kocasını sürekli uzlaştırmaya çalışmıştı. Örneğin Ayşe Tuba Arslan’ın 3 Mart 2019’daki şikâyetiyle eski eşi hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılmış ancak savcılık bunu da uzlaştırmaya göndermişti. Uzlaştırmacılar gelecekte yaşanacak faciayı şu sözlerde raporda belirtmişti: “Müşteki Ayşe Tuğba Arslan uzlaşma istemediğini, çünkü şüpheli eski eşinin bu olay sonrasında da hâlâ tehdit ve hakaretlerine devam ettiğini, kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini bildirmiştir.”

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE AYKIRI

Arslan cinayetine ilişkin dosyayı takip eden avukatlardan Pınar Çelik Arpacı, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) hükümlerini anımsatarak şunları söyledi:
“Kadına yönelik her türlü şiddet olayında arabuluculuk, uzlaştırma ve diğer zorunlu anlaşmazlık giderme gibi alternatif süreçler açıkça yasaklanmıştır. Eskişehir Başsavcılığı İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı olarak uzlaştırma işlemleri yapmıştır. Bu uzlaşma görüşmeleri hem Arslan’ın yeni saldırılara uğramasına zemin hazırlamış, hem uzlaştırma sürecinin uzunluğu eski eş hakkında dava açılma sürecini geciktirmiştir. Bu saldırı göz göre yaşanmıştır.”

BAKANLIK ‘UZLAŞTIRIN’ DİYOR

- AYŞE TUBA ASLAN cinayeti, kadına yönelik şiddet içeren tüm suçların uzlaştırma kapsamında olup olmadığını yeniden tartışma konusu yaptı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da bu konuda Adalet Bakanlığı’ndan görüş istediği ortaya çıktı. Bakanlık 1 Temmuz 2019’da verdiği yanıtta şunları belirtti: “Suç mağduru olan kadınlar yönünden alternatif çözüm yolu olan uzlaştırmanın uygulanamayacağına dair bir hüküm bulunmadığı, kadına karşı işlenen hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarında uzlaştırma hükümlerinin uygulanabileceği mütalaa edilmekle birlikte sorunun kanun ve yargı yoluyla çözülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” 

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

- HÂkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, “HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiş, inceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur” dedi.

 

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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