Ayrımcı doktora tabip odasından ceza
İSTANBUL Tabip Odası, eşcinsel hastasıyla homofobik söylemle iletişim kuran ve hastasının kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşan Uzm. Dr. N.K.Ö’ye uyarı ve para cezası verdi.
İngiltere’de insan genetiği üzerine lisans eğitimini tamamlayan 24 yaşındaki C.Ö., yüksek lisans yapmak için İstanbul’a geldi. Cinsel yolla bulaşan hastalık şüphesi üzerine C.Ö., muayene olmak için İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde görev yapan Uzm. Dr. N.K.Ö.’ye gitti. Muayene sırasında iddiaya göre doktor, eşcinsel hastaya “Pasif misin? Kılıf kullanacaksın oğlum. Gerçi oğlum mu diyeyim, kızım mı bilemedim” dedi.
C.Ö. başından geçenleri sosyal medyada paylaşınca doktor, hastasının kimlik bilgilerini içeren bir ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı. C.Ö. bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurarak şikâyette bulundu. İstanbul Valiliği’nin verdiği soruşturma izni üzerine savcılık “ayrımcılık, hakaret, özel hayatın gizliliği ihlal” iddiasıyla soruşturma başlattı. İstanbul Tabip Odası da hastanın kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaşması nedeniyle doktor N.K.Ö.’ye uyarı ve 945 lira para cezası verdi.
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