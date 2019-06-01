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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ /İstanbul
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ayrımcı doktora tabip odasından ceza

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Ayrımcı doktora tabip odasından ceza

İSTANBUL Tabip Odası, eşcinsel hastasıyla homofobik söylemle iletişim kuran ve hastasının kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşan Uzm. Dr. N.K.Ö’ye uyarı ve para cezası verdi.

İngiltere’de insan genetiği üzerine lisans eğitimini tamamlayan 24 yaşındaki C.Ö., yüksek lisans yapmak için İstanbul’a geldi. Cinsel yolla bulaşan hastalık şüphesi üzerine C.Ö., muayene olmak için İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde görev yapan Uzm. Dr. N.K.Ö.’ye gitti. Muayene sırasında iddiaya göre doktor, eşcinsel hastaya “Pasif misin? Kılıf kullanacaksın oğlum. Gerçi oğlum mu diyeyim, kızım mı bilemedim” dedi.

C.Ö. başından geçenleri sosyal medyada paylaşınca doktor, hastasının kimlik bilgilerini içeren bir ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı. C.Ö. bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurarak şikâyette bulundu. İstanbul Valiliği’nin verdiği soruşturma izni üzerine savcılık “ayrımcılık, hakaret, özel hayatın gizliliği ihlal” iddiasıyla soruşturma başlattı. İstanbul Tabip Odası da hastanın kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaşması nedeniyle doktor N.K.Ö.’ye uyarı ve 945 lira para cezası verdi.

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