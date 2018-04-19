Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Aynı yerde yine imdat çığlıkları: Polis alarma geçti

    Aynı yerde yine imdat çığlıkları: Polis alarma geçti

    DHA
    19.04.2018 - 00:29 | Son Güncelleme:

    SAMSUN’un Bafra ilçesinde iddiaya göre Kızılırmak nehri sazlık alanda bir kişinin imdat çığlıklarının duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Nehir boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

    Olay Bafra ilçesi Kızılırmak Nehri sedde yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi polis ekiplerine nehrin sazlık bir bölümünde mahsur kalan iki kişinin sesini duyduğu ve yardım çığlıkları attığı gerekçesiyle ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda herhangi bir ses ve kişi bulunamadı.

    KARAKOLA ALINDI

    Irmağın sazlık bölümünde ses duyduğunu iddia eden ihbarcı polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola alındı. İhbarcının verdiği ilk ifadeye göre ise ırmağın sazlık bölümünde imdat çığlıkları duyduğu gerekçesiyle polis ekiplerini arayıp yardım istediklerini belirtti. Olayla ilgili arama çalışması sürüyor.

    16 MARTTA 2 KİŞİ ÖLDÜ

    16 mart gece yarısı Samsun’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri’ne atlayan Osman Ertekin (19) ile Belgin Ş. (15) dakikalarca kurtarılmayı beklemiş Akıntıya kapılan 2 kişi çığlıklar içinde gözden kaybolmuştu. Arama çalışmaları sırasında Osman Ertekin ve Belgin Ş.'nin cansız bedeni bulunmuştu. 15 yaşındaki kız çocuğu Belgin Ş. ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin’in sevgili oldukları iddia edilmişti.

    Aynı yerde yine imdat çığlıkları: Polis alarma geçti

    Kızılırmakta dehşet anları... Kim oldukları ortaya çıktıKızılırmak'ta dehşet anları... Kim oldukları ortaya çıktı

    Etiketler: alarm , son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri