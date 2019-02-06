Aynı bahane: Aldatıldım
Eskişehir’de, 3 çocuk annesi ve 5 aylık hamile olan 7 yıllık eşi Nezaket Nur Alır’ı dövüp tanınmayacak hale getiren ve tutuklanan Sercan Alır’ın ifadesi ortaya çıktı.
Alır ifadesinde şöyle dedi: “Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. İki üç defa çevreden buna ilişkin şeyler duymuştum. Kendisini uyardım. Ancak düzelmedi. Ben de olay günü kendime hâkim olamadım.” Vücudunda kırıklar oluşan Alır’ın hastanedeki tedavisi sürerken iki ablası ve annesi tehditler nedeniyle kentten ayrıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle