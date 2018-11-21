Aynı acıyı bir kez daha yaşadılar! Seyfullah'ın ailesi yıkıldı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAynı acıyı bir kez daha yaşadılar! Seyfullah'ın ailesi yıkıldı...
GeriGündem Aynı acıyı bir kez daha yaşadılar! Seyfullah'ın ailesi yıkıldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
21.11.2018 - 08:59, Son Güncelleme:

Aynı acıyı bir kez daha yaşadılar! Seyfullah'ın ailesi yıkıldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aynı acıyı bir kez daha yaşadılar! Seyfullah'ın ailesi yıkıldı...

Karabük'te park halindeki kamyonda çıkan yangına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesediyle karşılaştı. 21 yaşındaki Seyfullah Yaka’nın, kendilerine ait kamyona girerek ısınmak için yaktığı piknik tüpünden çıkan yangın sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi. Acılı ailenin geçtiğimiz yıl da ormanda meydana gelen bir kaza sonucu 11 yaşındaki diğer erkek çocuklarını kaybettikleri öğrenildi. 

Feci olay sabaha karşı saat 04.00 sıralarında merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 52 K 5979 plakalı kamyondan dumanlar çıktığını fark eden bir kişi durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi ekipleri ön kısmı alev alan kamyona müdahale ederek söndürdü. Bu sırada kamyonun iç kısmına bakan ekipler içerinde yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. 

BİRBİRLERİNE SARILIP AĞLADILAR

Ekipler kamyon içerisinde yanan erkek cesedinin kimliğini belirlemek için çalışma yaparak, plaka üzerinden kamyonun sahibine ulaştı. Kısa sürede eşi ve çocukları ile olay yerine gelen kamyonun sahibi Recep Yaka, yanan cesedin oğullarına ait olduğunu görünce feryat etti. Acılı anne ise, "Ben bir saattir battaniye zannediyorum onu" diyerek sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden gencin annesinin feryatları yürekleri dağlarken, abisini görmek isteyen 9 yaşındaki küçük erkek kardeşini ise polisler ikna etmeye çalıştı. Hayatını kaybeden gencin anne ve babası ile kardeşleri yaşanan olaydan dolayı birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Aynı acıyı bir kez daha yaşadılar Seyfullahın ailesi yıkıldı...

ISINMAK İÇİN YAKMIŞ

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada bir gün boyunca arkadaşları ile birlikte olduğu öğrenilen Seyfullah Yaka’nın evine gitmeyip uyumak için kendilerine ait kamyona bindiği ve içeride bulunan piknik tüpünü yakarak ısınmaya çalıştığı ve daha sonra uykuya daldığı belirlendi. Piknik tüpünün devrilmesi sonrası çıkan yangın ve dumandan etkilenerek öldüğü tahmin edilen gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Öte yandan, acılı ailenin geçtiğimiz yıl da ormanda meydana gelen bir kaza sonucu 11 yaşındaki diğer erkek çocuklarını kaybettikleri öğrenildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kritik görüşme sonrası flaş açıklamalar

Kaş’ta imar barışı sonrası heyelan bölgesinde villa inşaatları arttı

Formül hazır: Bazı illerde işbirliği Adı ‘Cumhur İttifakı’nın Adayı’

Kahreden olay! Bu detay yürekleri burktu