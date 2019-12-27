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Oya ARMUTÇU
Haber Giriş: 27.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

AYM: Wikipedia’nın engellenmesi ihlal

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AYM: Wikipedia’nın engellenmesi ihlal

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, internet ansiklopedisi Wikipedia’nın yaklaşık iki yıldır Türkiye’de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruda dün ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Karar, 6’ya karşı 10 üyenin oyuyla alındı. İhlal kararı AYM Genel Kurul kararı olduğu için benzer başvurular yönünden ifade özgürlüğünü genişleten bir içtihat niteliği de taşıyor. İhlal kararının Wikipedia’ya tümüyle erişim yasağını reddeden Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderileceği, yasağın kaldırılabileceği bildirildi. 

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