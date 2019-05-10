AYM kararı sonrası Ayşe Öğretmen’e tahliye
2016 yılında bir TV programındaki telefon bağlantısında söyledikleri gerekçesiyle ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilen öğretmen Ayşe Çelik hakkında Anayasa Mahkemesi, “ifade özgürlüğü hakkının” ihlal edildiğine karar verdi.
AYM kararının gerekçesinde, Çelik’in ifadelerinin “Terör örgütünün övülmesi ya da terörizme destek olarak nitelendirilemeyeceği kanaatindeyiz” denildi. Karar sonrası avukatlarının başvurusuyla, Ayşe Çelik tutuklu bulunduğu cezaevinden geç saatlerde tahliye edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle