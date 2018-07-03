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    Aylan için kırmızı tişört hareketi

    Kardelen KOLDAŞ
    03.07.2018 - 20:50 | Son Güncelleme:

    Libera ve Gruppo Abele isimli iki İtalyan sivil toplum kuruluşu, “İnsanlık için Kırmızı bir Tişört Giy” adıyla bir kampanya başlattı. 7 Temmuz’da herkesi kırmızı tişört gitmeye davet eden STK’lar, bu fikir için 2015’te Bodrum sahilinde üzerinde kırmızı tişörtüyle cansız halde bulunan Aylan Kurdi (4) ve önceki gün Libya kıyılarında yaşanan kazada can veren 3 kırmızı tişörtlü çocuktan esinlendi.

    EYLEM CUMARTESİ GÜNÜ

    STK’ların amacı, Avrupa’ya ulaşabilmek için çıkılan bu zorlu yolculukta boğularak yaşamını yitiren, başta çocuklar olmak üzere, tüm göçmenlere dikkat çekmek ve insanlığın bu kanayan yarasını durdurmak. STK’lar, bu yolculuklarda yaşamını yitirenler ve onların geride kalan yakınları ile dayanışma içerisinde olmak ve yolculukların güvenliğini sağlamak için çağrıda bulundu.

    STK kurucularından Luigi Ciotti, yaptığı açıklamada, “Bu insanlık dramı karşısında, çocuklar ölürken, Avrupa onların siyasi açıdan onurunu korumak için hiçbir şey yapmıyor. Bu kanayan insanlık yarasına dur demek gerekiyor. Modern Avrupa özgürlük, eşitlik ve kardeşlik demektir. Bu nedenle, bir gün duralım ve Cumartesi günü, 7 Temmuz’da, hepimiz kırmızı tişört giyelim. Tıpkı ölen çocuklar gibi” dedi.

    Çağrıya İtalya’da birçok sivil toplum kuruluşundan da destek geldi. İtalya’nın başkenti Roma’da 1912’den beri faaliyet gösteren Yabancı Basın Derneği’nin ilk Türk başkanı olan Esma Çakır da Cumartesi günü kırmızı tişört giyerek, destek vereceğini söyledi.

    Etiketler: gazetehaberleri , aylan , bebek , son dakika , haberler
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