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    'Ayı Mahmut' dinlendi... Baronlar ve 87 yaşındaki kurye yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    04.05.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin en büyük göçmen kaçakçılığı çetesi olduğu belirtilen uluslar arası organizasyonu çökertti. Aralarında insan kaçakçılığı baronu A.D. ve "Ayı Mahmut" lakaplı Mahmut Y. ve 87 yaşında bir kuryeninde bulunduğu 61 kişi yakalandı. 87 yaşındaki kuryenin her gün düzenli olarak spor yapması, şinav ve mekik çekmesi polisleri bile şaşırttı. Mahmut Y.'nin adamlarını cezaevinden yönettiği belirlenirken, örgütün FETÖ/PDY, PKK ve DHKP-C üyelerini de yurt dışına çıkardığı belirlendi.

    Ayı Mahmut dinlendi... Baronlar ve 87 yaşındaki kurye yakalandıGöçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce yurt dışına kaçak göçmen götüren bir çete ile ilgili bilgi aldı.

    Çeteyle ilgili teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışmada, organizasyonu A.D'nin yönettiği belirlendi. A.D'nin Türkiye ve Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçılığı organizasyonunu yönettiği tespit edildi. Çetenin sadece Afganistan, Pakistan, İran, Suriye ve Irak'tan gelen göçmenleri Avrupa'ya götürmediği, FETÖ/PDY, PKK ve DHKP-C üyelerini de yurt dışına kaçırdığı belirlendi.

    Çeteye yönelik ara operasyonlarda 4'ü FETÖ/PDY üyesi, 1'i PKK'lı olmak üzere 137 kişi yakalandı. Daha önce yurt dışına çıkarılan 1 DHKP-C üyesinin de iadesi sağlandı.

    AYI MAHMUT TALİMATLARI CEZAEVİNDEN VERİYORMUŞ

    Ekiplerin yürüttüğü teknik çalışmada, A.D'nin yanında ikinci adam olarak belirlenen ve cezaevinde olduğu belirlenen 'Ayı Mahmut' lakaplı Mahmut Y'nin çeteye talimatları cezaevinden telefonla verdiği anlaşıldı.

    Çetenin, göçmenlere sahte pasaportları 87 yaşındaki İ.B aracılığıyla teslim ettiği saptandı. Ekipler İ.B.'ye yönelik fiziki takipte, İ.B'nin her gün düzenli olarak spor yapması, şinav ve mekik çekmesi polisleri bile şaşırttı.

    Yapılan tespitlerin ardından ekipler, İstanbul ve Diyarbakır'da 67 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında A.D.,S.B, Z.Ö. ve S.E. ve 87 yaşındaki İ.B.'nin de bulunduğu 61 kişi gözaltına alındı.

    Operasyonda, 422 pasaport, 146 kimlik, 26 ehliyet, 1 sahte polis kimliği, 435 bin 500 TL tutarında çek, 424 bin TL, 245 Bin Euro, 219 bin Dolar, pasaport yapımında kullanılan mühür, hologram ve sahte belge hazırlamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 41 kişi tutuklanırken, İ.B'nin de arasında bulunduğu 20 kişi serbest kaldı.

    Etiketler: İnsan kaçakçılığı , Operasyon , gündem
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