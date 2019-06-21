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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
21.06.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

Ayı dehşeti... Skorsky yetişti

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Ayı dehşeti... Skorsky yetişti

Tunceli'de tırmanış için rota belirleyen profesyonel dağcı grubuna ayı saldırdı. Ayı saldırısında yaralanan bir dağcı, jandarmaya ait Skorsky tipi helikopter kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Orta Doğu Arama-Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Ovacık ilçesi Mercan Kayalıkları bölgesinde rota belirlemek için tırmanış gerçekleştirdi. Bu sırada dağcı grubu bir ayının saldırısına uğradı. Saldırıda dağcılardan Serhan Poçan aldığı darbe ve düşme sonucu yaralandı.

SKORSKY SEVK EDİLDİ

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla bölgeye jandarmaya ait Skorsky helikopter sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı dağcı daha sonra helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı dağcı ve yanındaki arkadaşı helikopterden indirilmeleri esnasında Skorsky pilotlarına el sallayarak teşekkür etti. Poçan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

AYI AŞAĞI DOĞRU İTTİ

Olayla ilgili bilgi veren dağcılardan Ömür Birler, "4 arkadaş inişteyken ayı birden kovuktan çıkarak önümüzdeki arkadaşa saldırdı. Onu aşağı doğru itti. Düşmenin etkisiyle parçalı kırık oluştu. Can tehlikesi yok. Her şey yolunda." dedi.

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