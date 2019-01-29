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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Aydınspor'u karıştıran olay! Altyapı oyuncularına zorla masaj iddiası...

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Aydınspor'u karıştıran olay! Altyapı oyuncularına zorla masaj iddiası...

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk yarışının uzağında kalan Aydınspor 1923'te, geçtiğimiz gün tesislerde skandal bir olay yaşandı.

İddiaya göre Rıfat Merzifonluoğlu'nun, altyapı oyuncularını odasına çağırıp masaj yaptırdığı, gençlere köle, köpek gibi kelimeler kullandığı öğrenildi.
Genç oyunculardan Timur, masaj olayını günyüzüne çıkardı. Gençlerin şikayeti üzerine Umutcan Gökdemir, odasına gittiği Rıfat ile tartıştı. Tartışma yemekhanede de sürdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Umutcan, elindeki su bardağını Rıfat'ın kafasında kırdı. Kafası kanlar içerisinde kalan Rıfat, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Rıfat'ın boynuna, kulağına ve kafasına hastanede 7 dikiş atıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU, AYRILDI

Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre; Aydınspor 1923'te iki oyuncunun kavgası siyah-beyazlı yönetimin de kulağına gitti. Tesislere gelen başkan Hüsamettin Artan ve kurmayları, kritik Kuşadasıspor maçı öncesinde yaşanan şok olayın üstünü kapatmak istedi ve Rıfat'tan olayı büyütmemesini istedi.
Rıfat, ölümden döndüğünü, konuya sessiz kalamayacağını belirtti. Rıfat, tedavisi sonrası Efeler Polis Karakolu'na giderek takım arkadaşı Umutcan'dan şikayetçi oldu. Kulüp yönetiminin yaşanan olaya rağmen Umutcan Gökdemir'e hiçbir yaptırım uygulamamasına tepki gösteren Rıfat, Kuşadasıspor maçı öncesi kenti terk etti.

UMUTCAN: ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ

Futbolcu Umutcan Gökdemir de yaşananlarla ilgili sosyal medyada açıklama yaptı:

"Olaylar tabi ki de yoktan yere çıkmamıştır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Suçlamada bulunan eski takım oyuncusunun tesislerde yaşca küçük takım arkadaşlarıma bağırıp köpek gibi kötü cümleler kurarak hitap etmesi azarlaması, Türk örf ve adetlerine uymayan tutumlarda bulunup takımın ismini lekeleyici durumlara düşürecek çok kez şikayetler geldi. Hiçbir zaman adaletsizliğe ve haksızlığa karşı sessiz kalmadım, kalmam da."

MERZİFONOĞLU: BANA İFTİRA ATILDI

Yaşanan olayla ilgili kendisine iftira atıldığını belirten Rıfat Merzifonluoğlu, "Bir hafta önce altyapıda oynayan bir oyuncu kendi isteğiyle bana masaj yaptı. Kuşadasıspor maçı öncesi perşembe günü Umutcan Gökdemir, yanıma gelerek 'Neden çocuklara zorla masaj yaptırıyorsun?' dedi. Ben de kendi isteğiyle masaj yaptığını söyledim. Umutcan bana saldırıp elindeki su bardağını kafamda parçaladı. O cam parçaları şah damarımı kesip beni öldürebilirdi. Ölümden döndüm. Umutcan'dan şikayetçi oldum. Yönetim, 'Hafta sonu kritik maçımız var. Bu olayı unutalım' diyerek olayın üstünü örtmeye çalıştı. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Yargı önünde hesap verecekler. Psikolojim bozuldu, futbolu bırakmayı bile düşünüyorum" diye konuştu.

YÖNETİMDEN SUÇLAYICI AÇIKLAMA

Aydınspor 1923 yönetimi, olayla ilgili açıklama yaptı. Rıfat Merzifonluoğlu'nun taciz olayından dolayı kulüpten kaçtığı belirtilirken, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'HAKARET ETMİŞTİR'

"Futbolcu Rıfat Merzifonluoğlu, kulübümüzde bulunan genç futbolcuları odasına çağırıp zorla bana masaj yapın diye odalarından çağırdığı, gece yarısı genç futbolcuları uykularından uyandırdığı, masaj yaptırmak için tehdit ettiği ve hakaret ederek (köpek, köle vs.) gibi ithamlarda bulunarak genç futbolculara odasında bire bir masaja zorlamıştır. Kulübümüzün masörü 24 saat kulüpte kalmasına rağmen bu olaylar olmuştur. Genç futbolcuların bu durumu takımın büyük abileriyle paylaşmasından sonra futbolcumuz Umutcan Gökdemir, o esnada elinde içmekte olduğu çay bardağını sinirlenip duvara atması sonucu duvardan seken küçük cam parçasının Rıfat'a gelmesine sebep olmuştur."

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