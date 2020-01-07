AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 09:43,
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çine’den Aydın yönüne giden Betül Akkurt'un (26) kullandığı 09 HN 329 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı otogar kavşağında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle