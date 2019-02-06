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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
06.02.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Aydın'da şoke eden olay... Bir anda çukura düştü

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Aydın'da evin holünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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  • Bir anda çukura düştü
  • Bir anda çukura düştü
  • Bir anda çukura düştü
  • Bir anda çukura düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, merkez Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde yaşayan Güler Dinçol (59), evin holündeki lavaboda abdest aldığı sırada çökme meydana geldi. 
Güler, kızı Fatmagül Dinçol (29) ile çökme nedeniyle oluşan çukura düştü.

Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kurtarılan anne ile kızı, 112 Acil Servis görevlilerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Komşulardan Necla Karaağaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lavabonun bulaşık çukuru vardı, orası çökmüş. Komşumuz abdest aldığı sırada olay meydana gelmiş. Kızı da yanından geçerken çukura düşmüş." diye konuştu. 

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