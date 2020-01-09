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DHA-Bahattin ALBAYRAK
Haber Giriş: 09.01.2020 - 12:33,Son Güncelleme:/

Aydın’da kaza: 2’si yabancı uyruklu, 3 kadın yaralı

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Aydın’da kaza: 2’si yabancı uyruklu, 3 kadın yaralı

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 2’si yabancı uyruklu, 3 kadın yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, 85 Sokak ile Sakarya Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Eğriboyun Mezarlığı’ndan Sakarya Caddesi yönüne giden Mustafa Ç. yönetimindeki 06 BC 6519 plakalı kamyonete, Özcan K. yönetimindeki 09 RY 060 plakalı hafif ticari araç sağ yan tarafından çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki Zahide Karagözoğlu (45), Fas uyruklu Maria Abdel Mounım (21) ve annesi Azıza El Wıfak (60) yaralandı. Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

 

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