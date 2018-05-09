Aydın ve Muğla’da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur ve iftar saatleri

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın ve Muğla’da ikamet eden vatandaşlar da şimdiden sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşler Başkanlığı, günler öncesinden Aydın ve Muğla’nın imsakiye bilgilerini paylaştı. 16 Mayıs itibariyle oruç ibadetini gerçekleştirmeye başlayacak olan bölge halkı, 2018 imsakiyesini inceliyor. Peki, Aydın ve Muğla’da iftar saat kaçta açılacak? İşte, il il iftar saatleri ve 2017 Ramazan imsakiyesi.