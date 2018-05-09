Aydın ve Muğla’da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur ve iftar saatleri

Ramazan ayına sayılı gün kalmasıyla birlikte Aydın ve Muğla’da ikamet eden vatandaşlar, ilk sahur saatini sorgulamaya başladı. Ülkemizdeki tüm Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim doğrultusunda sahura kalkacak ve oruçlarını açacak
Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek. Peki Aydın ve Muğla’da ilk iftar saat kaçta?
AYDIN 2018 İMSAKİYE
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:13
|05:51
|13:11
|17:00
|20:19
|21:50
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|04:12
|05:50
|13:11
|17:00
|20:20
|21:51
|18 Mayıs 2018 Cuma
|04:10
|05:50
|13:11
|17:01
|20:21
|21:53
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:09
|05:49
|13:11
|17:01
|20:21
|21:54
|20 Mayıs 2018 Pazar
|04:08
|05:48
|13:11
|17:01
|20:22
|21:55
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|04:07
|05:47
|13:11
|17:01
|20:23
|21:56
|22 Mayıs 2018 Salı
|04:06
|05:47
|13:11
|17:01
|20:24
|21:58
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:05
|05:46
|13:11
|17:02
|20:25
|21:59
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|04:04
|05:45
|13:11
|17:02
|20:26
|22:00
|25 Mayıs 2018 Cuma
|04:03
|05:45
|13:12
|17:02
|20:26
|22:01
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:02
|05:44
|13:12
|17:02
|20:27
|22:02
|27 Mayıs 2018 Pazar
|04:01
|05:44
|13:12
|17:03
|20:28
|22:03
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|04:00
|05:43
|13:12
|17:03
|20:29
|22:04
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:59
|05:43
|13:12
|17:03
|20:29
|22:05
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:58
|05:42
|13:12
|17:03
|20:30
|22:07
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:57
|05:42
|13:12
|17:03
|20:31
|22:08
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:57
|05:41
|13:12
|17:04
|20:32
|22:09
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:56
|05:41
|13:13
|17:04
|20:32
|22:10
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:55
|05:41
|13:13
|17:04
|20:33
|22:10
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:55
|05:40
|13:13
|17:04
|20:33
|22:11
|5 Haziran 2018 Salı
|03:54
|05:40
|13:13
|17:05
|20:34
|22:12
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:54
|05:40
|13:13
|17:05
|20:35
|22:13
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:53
|05:40
|13:13
|17:05
|20:35
|22:14
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:53
|05:39
|13:14
|17:05
|20:36
|22:15
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:52
|05:39
|13:14
|17:06
|20:36
|22:15
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:52
|05:39
|13:14
|17:06
|20:37
|22:16
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:52
|05:39
|13:14
|17:06
|20:37
|22:17
|12 Haziran 2018 Salı
|03:51
|05:39
|13:14
|17:06
|20:38
|22:18
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:51
|05:39
|13:15
|17:07
|20:38
|22:18
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:51
|05:39
|13:15
|17:07
|20:39
|22:19
MUĞLA 2018 İMSAKİYE
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:14
|05:51
|13:09
|16:57
|20:15
|21:45
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|04:13
|05:50
|13:09
|16:57
|20:16
|21:46
|18 Mayıs 2018 Cuma
|04:12
|05:49
|13:09
|16:57
|20:17
|21:48
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:10
|05:48
|13:09
|16:58
|20:18
|21:49
|20 Mayıs 2018 Pazar
|04:09
|05:48
|13:09
|16:58
|20:19
|21:50
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|04:08
|05:47
|13:09
|16:58
|20:19
|21:51
|22 Mayıs 2018 Salı
|04:07
|05:46
|13:09
|16:58
|20:20
|21:52
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:06
|05:46
|13:09
|16:58
|20:21
|21:54
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|04:05
|05:45
|13:09
|16:59
|20:22
|21:55
|25 Mayıs 2018 Cuma
|04:04
|05:44
|13:10
|16:59
|20:23
|21:56
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:03
|05:44
|13:10
|16:59
|20:23
|21:57
|27 Mayıs 2018 Pazar
|04:02
|05:43
|13:10
|16:59
|20:24
|21:58
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|04:01
|05:43
|13:10
|16:59
|20:25
|21:59
|29 Mayıs 2018 Salı
|04:01
|05:42
|13:10
|17:00
|20:26
|22:00
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:00
|05:42
|13:10
|17:00
|20:26
|22:01
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:59
|05:41
|13:10
|17:00
|20:27
|22:02
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:58
|05:41
|13:10
|17:00
|20:28
|22:03
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:58
|05:41
|13:11
|17:01
|20:28
|22:04
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:57
|05:40
|13:11
|17:01
|20:29
|22:05
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:56
|05:40
|13:11
|17:01
|20:30
|22:06
|5 Haziran 2018 Salı
|03:56
|05:40
|13:11
|17:01
|20:30
|22:07
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:55
|05:40
|13:11
|17:01
|20:31
|22:07
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:55
|05:39
|13:11
|17:02
|20:31
|22:08
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:55
|05:39
|13:12
|17:02
|20:32
|22:09
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:54
|05:39
|13:12
|17:02
|20:32
|22:10
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:54
|05:39
|13:12
|17:02
|20:33
|22:10
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:54
|05:39
|13:12
|17:03
|20:33
|22:11
|12 Haziran 2018 Salı
|03:53
|05:39
|13:12
|17:03
|20:34
|22:12
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:53
|05:39
|13:13
|17:03
|20:34
|22:12
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:53
|05:39
|13:13
|17:03
|20:35
|22:13