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    Aydın ve Muğla’da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur ve iftar saatleri

    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 12:00 | Son Güncelleme:

    Tüm yurtta olduğu gibi Aydın ve Muğla’da ikamet eden vatandaşlar da şimdiden sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşler Başkanlığı, günler öncesinden Aydın ve Muğla’nın imsakiye bilgilerini paylaştı. 16 Mayıs itibariyle oruç ibadetini gerçekleştirmeye başlayacak olan bölge halkı, 2018 imsakiyesini inceliyor. Peki, Aydın ve Muğla’da iftar saat kaçta açılacak? İşte, il il iftar saatleri ve 2017 Ramazan imsakiyesi.

    Ramazan ayına sayılı gün kalmasıyla birlikte Aydın ve Muğla’da ikamet eden vatandaşlar, ilk sahur saatini sorgulamaya başladı. Ülkemizdeki tüm Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim doğrultusunda sahura kalkacak ve oruçlarını açacak

    Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek. Peki Aydın ve Muğla’da ilk iftar saat kaçta?

    AYDIN 2018 İMSAKİYE

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba04:1305:5113:1117:0020:1921:50
    17 Mayıs 2018 Perşembe04:1205:5013:1117:0020:2021:51
    18 Mayıs 2018 Cuma04:1005:5013:1117:0120:2121:53
    19 Mayıs 2018 Cumartesi04:0905:4913:1117:0120:2121:54
    20 Mayıs 2018 Pazar04:0805:4813:1117:0120:2221:55
    21 Mayıs 2018 Pazartesi04:0705:4713:1117:0120:2321:56
    22 Mayıs 2018 Salı04:0605:4713:1117:0120:2421:58
    23 Mayıs 2018 Çarşamba04:0505:4613:1117:0220:2521:59
    24 Mayıs 2018 Perşembe04:0405:4513:1117:0220:2622:00
    25 Mayıs 2018 Cuma04:0305:4513:1217:0220:2622:01
    26 Mayıs 2018 Cumartesi04:0205:4413:1217:0220:2722:02
    27 Mayıs 2018 Pazar04:0105:4413:1217:0320:2822:03
    28 Mayıs 2018 Pazartesi04:0005:4313:1217:0320:2922:04
    29 Mayıs 2018 Salı03:5905:4313:1217:0320:2922:05
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:5805:4213:1217:0320:3022:07
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:5705:4213:1217:0320:3122:08
    1 Haziran 2018 Cuma03:5705:4113:1217:0420:3222:09
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:5605:4113:1317:0420:3222:10
    3 Haziran 2018 Pazar03:5505:4113:1317:0420:3322:10
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:5505:4013:1317:0420:3322:11
    5 Haziran 2018 Salı03:5405:4013:1317:0520:3422:12
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:5405:4013:1317:0520:3522:13
    7 Haziran 2018 Perşembe03:5305:4013:1317:0520:3522:14
    8 Haziran 2018 Cuma03:5305:3913:1417:0520:3622:15
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:5205:3913:1417:0620:3622:15
    10 Haziran 2018 Pazar03:5205:3913:1417:0620:3722:16
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:5205:3913:1417:0620:3722:17
    12 Haziran 2018 Salı03:5105:3913:1417:0620:3822:18
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:5105:3913:1517:0720:3822:18
    14 Haziran 2018 Perşembe03:5105:3913:1517:0720:3922:19

    MUĞLA 2018 İMSAKİYE

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba04:1405:5113:0916:5720:1521:45
    17 Mayıs 2018 Perşembe04:1305:5013:0916:5720:1621:46
    18 Mayıs 2018 Cuma04:1205:4913:0916:5720:1721:48
    19 Mayıs 2018 Cumartesi04:1005:4813:0916:5820:1821:49
    20 Mayıs 2018 Pazar04:0905:4813:0916:5820:1921:50
    21 Mayıs 2018 Pazartesi04:0805:4713:0916:5820:1921:51
    22 Mayıs 2018 Salı04:0705:4613:0916:5820:2021:52
    23 Mayıs 2018 Çarşamba04:0605:4613:0916:5820:2121:54
    24 Mayıs 2018 Perşembe04:0505:4513:0916:5920:2221:55
    25 Mayıs 2018 Cuma04:0405:4413:1016:5920:2321:56
    26 Mayıs 2018 Cumartesi04:0305:4413:1016:5920:2321:57
    27 Mayıs 2018 Pazar04:0205:4313:1016:5920:2421:58
    28 Mayıs 2018 Pazartesi04:0105:4313:1016:5920:2521:59
    29 Mayıs 2018 Salı04:0105:4213:1017:0020:2622:00
    30 Mayıs 2018 Çarşamba04:0005:4213:1017:0020:2622:01
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:5905:4113:1017:0020:2722:02
    1 Haziran 2018 Cuma03:5805:4113:1017:0020:2822:03
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:5805:4113:1117:0120:2822:04
    3 Haziran 2018 Pazar03:5705:4013:1117:0120:2922:05
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:5605:4013:1117:0120:3022:06
    5 Haziran 2018 Salı03:5605:4013:1117:0120:3022:07
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:5505:4013:1117:0120:3122:07
    7 Haziran 2018 Perşembe03:5505:3913:1117:0220:3122:08
    8 Haziran 2018 Cuma03:5505:3913:1217:0220:3222:09
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:5405:3913:1217:0220:3222:10
    10 Haziran 2018 Pazar03:5405:3913:1217:0220:3322:10
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:5405:3913:1217:0320:3322:11
    12 Haziran 2018 Salı03:5305:3913:1217:0320:3422:12
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:5305:3913:1317:0320:3422:12
    14 Haziran 2018 Perşembe03:5305:3913:1317:0320:3522:13

     

    Etiketler: iftar saatleri , sahur saatleri , Aydın ve Muğla sahur , SeoHaber , NoMobil , gündem
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